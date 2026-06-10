7 опасных приборов, которые нельзя оставлять в розетке, когда вас нет дома

Банальный сбой в проводке или дешевый удлинитель могут спровоцировать пожар за считанные минуты.

Некоторые бытовые приборы всегда должны оставаться включенными в сеть, даже когда мы уезжаем на несколько дней. Холодильники, например, должны работать, чтобы продукты не испортились. Но как насчет менее стационарных домашних приборов, таких как тостеры и кофеварки?

Чтобы лучше понять, какие бытовые устройства представляют наибольшую угрозу безопасности, если их оставить включенными в розетку, CNET обратилось к Джерри Пуну, главному инженеру-электрику компании Red Dog Engineering. Он заявил, что некоторые устройства несут в себе гораздо более высокие риски, чем другие.

"Мое золотое правило: если прибор нагревается, потребляет много энергии или у него сомнительный провод, выключите его из розетки, – подчеркнул Пун. – Это самая простая привычка для безопасности, которую вы можете завести".

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7 устройств, которые следует выключать из розетки, когда они не используются

В то время как маломощную электронику, такую как зарядные устройства для телефонов, будильники и ноутбуки, обычно можно спокойно оставлять включенной в сеть, некоторые приборы требуют дополнительной заботы и внимания. "Что я вижу как причину проблем чаще всего, так это когда люди подключают приборы с высоким энергопотреблением к дешевым удлинителям или старым, расшатанным розеткам, а затем уходят из дома", – заявил Пун. "Вот где начинаются неприятности".

Обогреватели

Есть причина, по которой обогреватели возглавляют наш список. При неправильном использовании они представляют значительную пожарную опасность.

По данным Национальной ассоциации противопожарной защиты, с 2019 по 2023 год пожарные службы по всей США выезжали примерно на 38 881 "пожар в жилых домах, связанный с отопительным оборудованием", причем на долю обогревателей и отопительных печей пришлось 29% этих возгораний.

Чтобы не стать частью этой статистики, никогда не подключайте обогреватель через удлинитель и всегда вынимайте его вилку из настенной розетки перед тем, как уйти из дома или когда он не используется.

Аэрогрили

Эти настольные приборы станут отличным дополнением к вашей кухне, но к ним нужно относиться точно так же, как к обогревателям. Это означает: никогда не подключайте их через удлинитель и никогда не оставляйте включенными в розетку, когда они не используются, даже если они выключены кнопкой.

""Выключено" – это не всегда то же самое, что "безопасно", – объяснил Пун. – Через некоторые устройства все еще проходит ток, когда они выключены, особенно через те, у которых есть режим ожидания, цифровой дисплей или дистанционное управление. Большая проблема с тепловыделяющими приборами, даже когда они выключены, заключается в том, что поломка внутри устройства или шнура может вызвать проблемы, если прибор включен в розетку".

Портативные кондиционеры

Портативные кондиционеры считаются устройствами с "высоким потреблением энергии", поэтому, хотя они и не производят тепло, их все равно следует отключать от розетки, когда вы уходите из дома.

Инструменты для укладки волос

Хотя на фенах, плойках и утюжках для выпрямления волос есть кнопка выключения, это не значит, что они должны оставаться в розетке, даже когда они отключены.

Как подчеркнул Пун, кнопка выключения может выйти из строя, что создаст угрозу безопасности.

Старые кофеварки

Старые кофеварки представляют больший риск, чем новые, потому что у них может не быть функции автоматического отключения, а это значит, что они могут перегреться, если вы забудете выключить их кнопкой или вынуть из розетки перед выходом.

Независимо от возраста кофейника, многие все равно рекомендуют вынимать вилку из стены в качестве дополнительного уровня защиты.

Лампы и устройства со старым проводом

"Мое золотое правило простое: если прибор нагревается, потребляет много энергии или у него сомнительный провод, выключите его из розетки, – заявил Пун. – Это самая простая привычка для безопасности, которую вы можете завести".

Старые или "сомнительные" шнуры, как говорит Пун, также могут стать причиной пожара, если они перетерлись. То же самое касается и старых розеток. Лучше всего заменить их с помощью сертифицированного электрика перед использованием.

Тостеры

Как и кофейники, тостеры представляют довольно низкий риск возгорания, но в таких ситуациях всегда лучше перестраховаться. Вы никогда не знаете, когда может произойти короткое замыкание, пока любое из ваших устройств включено в розетку.

"Если коротко, то так: устройства, которые производят тепло или имеют двигатели, – это те, которые я бы никогда не оставил включенными в сеть, когда ухожу", – заявил Пун, и позже добавил, что если что-то идет не так, это происходит быстро.

Что касается более мелкой электроники

Что касается компьютерных мониторов, зарядок для телефонов, телевизоров и будильников, то, по словам Пуна, они не несут в себе такого риска и могут оставаться включенными в сеть, даже когда вас нет дома.

"Они не потребляют много тока и, как правило, не представляют угрозы пожара, если шнуры и розетки находятся в хорошем состоянии", – подчеркнул он.

Ранее УНИАН сообщал, почему советские розетки делали выше, чем сейчас.

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