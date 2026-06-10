Почему в испанских домах стоят бутылки с водой у окон в жару: неожиданная причина

Оказывается, обычная бутылка с водой может замедлить нагревание комнаты.

С приходом летней жары квартиры моментально превращаются в душные коробки, где тяжело не то что работать, но и просто находиться. Далеко не у всех дома есть кондиционеры, а те, у кого они есть, часто экономят электроэнергию или боятся простудиться под ледяными потоками воздуха. Но ситуацию можно исправить и без кондиционера.

Существует множество способов, которые могут помочь, и один из них часто применяется жителями теплых стран, таких как Испания или Италия, пишет Planeta. Он заключается в размещении бутылки с водой у окна, лучше всего на подоконнике. Но есть и еще несколько секретов.

К примеру, днем стоит держать роллеты закрытыми на солнечной стороне, а окна открывать только вечером и ночью, когда температура на улице падает.

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Хороший трюк – создание сквозняка: открытие окон на противоположных сторонах квартиры или установка вентилятора так, чтобы он выталкивал горячий воздух наружу, а второй вталкивал более прохладный внутрь. Помогает также установка перед вентилятором миски с льдом или мокрым полотенцем, так как это усиливает эффект ощутимой прохлады.

Трюк испанцев и итальянцев с бутылкой воды

Простым методом, часто используемым в странах с горячим климатом, таких как Испания или Италия, является установка емкости или бутылки с водой вблизи окна – лучше всего на подоконнике.

Почему это работает? Вода имеет большую теплоемкость, из-за чего она медленнее нагревается и частично аккумулирует тепло. В результате это может деликатно замедлять нагрев помещения и помогать поддерживать более ровную температуру в течение дня.

И хотя такое решение не снизит температуру ощутимо, как кондиционер, оно может стать дополнительной поддержкой в сочетании с другими способами ограничения жары в квартире.

Сочетая несколько методов одновременно – от занавешивания окон, проветривания вечером и ночью до мелких решений вроде воды у окна – можно заметно уменьшить ощутимые последствия жары без использования кондиционера.

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