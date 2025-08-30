Эти пять ядерных испытаний в течение многих лет демонстрировали только то, что мир уже никогда не будет прежним.

Многие знают о темной странице в нашей истории - о первом и единственном использовании ядерного вооружения в боевых условиях, когда США атаковали Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года. Больше ни одна страна в истории не применяла ядерное оружие против людей. Но испытания ядерных и термоядерных зарядов проводили разные страны в течение многих десятилетий.

Для одних стран это стало демонстрацией могущества и способом запугать противников, для других — началом ядерной гонки, которая определила политику следующих лет. Издание Wion рассказало о крупнейших ядерных испытаниях в истории и об их глобальном влиянии на геополитику, окружающую среду и контроль над ядерным оружием.

Царь-бомба

"Царь-бомба" — самое мощное ядерное испытание в истории ядерного оружия. Советский бомбардировщик Ту-95 сбросил её с высоты 4 000 метров на парашюте над Новой Землей, удаленным архипелагом на северных окраинах СССР, 30 октября 1961 года примерно в 11:32 по московскому времени. Мощность составила почти 50 мегатонн: грибовидное облако поднялось более чем на 65 километров в высоту и растянулось на 40 километров в ширину, что эквивалентно взрыву 57 миллионов тонн тротила.

Дома в радиусе 20 километров были полностью уничтожены. Сейсмические колебания магнитудой 5–5,5 ощущались по всему миру. Ударная волна трижды обогнула Землю и выбила окна на расстоянии до 1000 км.

Советский Союз был единогласно осуждён Великобританией, Швецией и США. Ледники вокруг Новой Земли показали повышенный уровень радиации из-за взрыва. В последующие годы СССР и США подписали несколько договоров, в частности Договор о частичном запрещении ядерных испытаний (1963), который запрещал испытания в атмосфере, космосе и под водой, оставив разрешёнными только подземные испытания. Позднее последовали и другие соглашения: Договор о космосе (1967), запрещающий размещение ядерного оружия на орбите и его испытания в космосе, а также Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке (1967), провозгласивший регион безъядерной зоной.

"Касл Браво"

США провели первое испытание сухого термоядерного устройства 1 марта 1954 года на Маршалловых островах. "Касл Браво" мощностью 15 мегатонн породил грибовидное облако шириной почти 7 км и высотой 40 км всего через шесть минут после взрыва.

Учёные сильно просчитались: ожидали мощность 5–6 мегатонн. В результате радиоактивные осадки загрязнили соседние острова, подвергнув местное население и американских военных опасным дозам радиации. По оценкам, 665 жителей Маршалловых островов получили чрезмерное облучение. Выпадение радиации распространилось на площадь более 18 000 км².

Следы радиоактивных материалов были обнаружены в Европе, Австралии, Индии и Японии, что вызвало массовые протесты с требованием запрета ядерных испытаний.

"Касл Янки"

Испытание прошло 5 мая 1954 года на атолле Бикини (Маршалловы острова). Это был один из взрывов серии Castle (вместе с Ivy Mike и Castle Romeo). Мощность составила примерно 13–13,5 мегатонн.

Взрыв испарил испытательный остров и породил грибовидное облако высотой около 43 км. Хотя мощность "Касл Янки" была меньше, чем у "Касл Браво", он также вызвал радиоактивное заражение в районе атолла.

"Касл Ромео"

США провели "Касл Ромео" 26 марта 1954 года, вскоре после "Касл Браво". Взрыв дал мощность в 11 мегатонн тротилового эквивалента.

Облако с яркими красными, оранжевыми и жёлтыми оттенками стало культовым изображением ядерного взрыва в СМИ. Это термоядерное испытание также вызвало серьёзное радиоактивное загрязнение в Тихом океане.

"Айви Майк"

"Айви Майк" — первое в мире успешное испытание водородной бомбы. Оно ознаменовало переход от оружия на основе деления к термоядерным технологиям. Этот тест подтолкнул СССР ускорить собственную программу разработки термоядерного оружия.

Взрыв был проведён на Маршалловых островах 1 ноября 1952 года. Его мощность составила 10,4 мегатонны тротилового эквивалента. Грибовидное облако распространилось на 3–5 км в ширину и поднялось выше 40 км.

