В будущем ученые смогут более точно определять историю и характер ядерных взрывов.

16 июля 1945 года США провели первое в мире испытание ядерного оружия. Оно произошло в пустыне Нью-Мексико и стало переломным моментом в истории не только из-за его глубоких последствий для ведения войны, но и из-за неожиданного научного открытия, к которому оно привело, пишет The Daily Galaxy.

Отмечается, что после этого ядерного испытания была создана редкая форма материи, известная как квазикристаллы. Спустя 80 лет исследования стекла тринитита, образовавшегося в результате слияния меди, материалов башни и пустынного песка во время взрыва, дали ученым новые представления об экстремальных явлениях в атомной физике и образовании минералов.

В своем исследовании ученые рассказали, что им удалось выявить квазикристаллы в красном тринитите. По их словам, это дает редкую возможность заглянуть в высокоэнергетические последствия ядерных взрывов.

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В издании напомнили, что после взрыва тринитит (стеклообразный материал) обычно имеет зеленый цвет из-за сплавления песка и меди. Поэтому открытие квазикристаллов в красном тринитите, который поглотил больше меди из-за своего состава, стало довольно неожиданным.

Ученые объяснили, почему понимание квазикристаллов имеет большое значение. В отличие от типичных кристаллов, в которых атомы расположены в повторяющихся узорах, квазикристаллы демонстрируют неповторяющиеся узоры, которые не следуют традиционным правилам симметрии.

Эта характеристика заставляла ученых когда-то считать их невозможными для естественного образования. Тем не менее в 1984 году ученые создали их в лабораторных условиях.

Важным открытием стало то, что квазикристаллы могут образовываться и в травматических условиях ядерного взрыва. В этом заслуга экстремальных температур и давления.

Также важно то, что ученые в будущем смогут определять историю и характер ядерных взрывов благодаря квазикристаллам. Традиционные методы анализа ядерных испытаний основаны на обнаружении радиоактивных обломков и газов, но эти следы со временем распадаются, что делает их менее надежными для долгосрочных исследований.

Как СССР создал озеро взрывом ядерной бомбы

Напомним, что в 1965 году СССР осуществил подземный ядерный взрыв на северо-востоке Казахстана, в результате которого образовался кратер глубиной 100 метров и шириной 400 метров. Именно он впоследствии заполнился водой и превратился в озеро Чаган.

Взрыв стал лишь одним из многочисленных, которые проводились на северо-востоке Казахстана в течение десятилетий. Территория вокруг Семея была главной зоной испытаний ядерного оружия в СССР.

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