"Не дивлячись на відмінене тренування, син все одно займається греблею" - ошибки скрыты здесь.

Известный в Украине языковед Александр Авраменко "заинтриговал" Украину грамматикой. Он привел предложение, в котором спрятал 3, 5 ошибки: "Не дивлячись на відмінене тренування, син все одно займається греблею".

Уже заметили, какие именно? Учитель разобрал каждую из них в рамках своего урока. Начал с того, можно ли вообще говорить "не дивлячись на щось"?

"Ну, що таке дивитися? Це, по суті, оптичний процес. Приклад: "Переходжу дорогу, не дивлячись на світлофор", - подчеркнул филолог.

Авраменко говорит, вместо "не дивлячись на відмінене тренування" - пишем "незважаючи на відмінене тренування".

Вторая ошибка - "відмінене тренування". Запомните, склоняют существительное по падежам, подчеркнул Авраменко. "А ось, коли щось анулюють, кажемо "скасоване", - уточнил он. Итак, получается "на скасоване тренування".

Третья ошибка в самом конце предложения: "Займається греблею. Річ у тім, що українською мовою "гребля" - це гідроспоруда. Те саме, що російською "дамба" або "плотина". Тож пишемо замість "займається греблею" - "займається веслуванням"", - пояснил языковед.

Под конец Авраменко озвучил самую главную интригу - ту самую неполноценную ошибку. Речь идет о слове "займається". "Його можна вважати лише половиною помилки. Тут воно виправдане - займатися можна спортом, веслуванням. А взагалі його краще уникати, бо найчастіше займається будинок полум'ям", - пояснил филолог.

Авраменко объяснил правило множественного уважения

В одном из своих уроков известный филолог-языковед Александр Авраменко также объяснил правило множественного уважения. Речь идет о случаях, когда мы определенного человека называем на "Вы". В частности, как скажете: "Світлано Ігорівно, "ви чарівна" чи "ви чарівні"". Прилагательное можно ставить как в единственном числе, так и во множественном, но есть важный нюанс, подчеркнул учитель.

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