Джобс говорил, что важно понимать суть своей работы.

В 1979 году сооснователь компании Apple Стив Джобс посетил Xerox PARC (Исследовательский центр Пало-Альто). Этот визит изменил его представление о том, кого можно считать идеальным сотрудником, пишет Inc.

"Я собрал наших лучших специалистов и поручил им работать над графическим интерфейсом. Проблема заключалась в том, что мы наняли группу сотрудников из Hewlett-Packard, и они не поняли эту идею. Я помню, как у меня были бурные споры с людьми, которые считали, что самое крутое - это иметь программные клавиши внизу экрана. Они не имели представления о пропорциональных шрифтах. Не имели представления о мыши", - рассказывал Джобс в одном из интервью.

Сооснователь Apple добавил, что тогда многие скептики заявляли о том, что на разработку мыши уйдет пять лет, а ее производство будет стоить 300 долларов. Он поделился, что в конце концов обратился к David Kelly Design и уже через 90 дней была создана мышь, которую компания могла изготовить за 15 долларов.

"В Apple не было людей, способных воплотить эту идею... была основная команда, которая это сделала, но была и более крупная команда, которая... не имела ни малейшего представления", - подчеркнул Джобс.

По словам сооснователя Apple, во многих крупных компаниях есть свои "суперзвезды", которые выполняют большую часть сложной работы и делают это превосходно.

"Я обнаружил, что лучшие люди - это те, кто действительно понимает суть. И управлять ими очень сложно. Но вы миритесь с этим, потому что они так хороши в своей области. И именно это делает продукты великолепными. Дело не в процессе. Дело в содержании", - объяснял Джобс.

Секрет настоящего интеллекта от Стива Джобса

Напомним, что сооснователь Apple Стив Джобс рассказывал, что, по его мнению, делает человека умным. Он заявлял, что интеллект - это способность связывать идеи и находить связи, которые другие не замечают.

"Чтобы находить нестандартные решения, нужно иметь не тот же набор опыта, что и все остальные. Только разнообразие опыта позволяет соединять идеи по-новому", - говорил Джобс.

