В Польше запустят программу по военной подготовке взрослого населения, а также курс для школьников.

Польша готовится к потенциальной войне с Россией, запуская курсы по военной подготовке взрослого населения, к которым могут присоединиться как мужчины, так и женщины. Об этом сообщает Politico.

Уточняется, что Варшава сейчас тратит на оборону больше остальных стран-членов НАТО - 4,7% ВВП. Польша имеет самую большую армию в ЕС и тратит миллиарды евро на реактивные самолеты, ракеты, танки, артиллерию и многое другое. Сейчас прифронтовое государство, граничащее с РФ и Беларусью, готовит свое население к войне.

"Мы соседствуем с РФ и ее союзником Беларусью, у нас нет буфера между нами и ними, у нас есть только ограниченное время, чтобы подготовиться и ответить", - сказал начальник Генерального штаба польских вооруженных сил генерал Веслав Кукула.

Видео дня

В издании напомнили слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который заявил, что Варшава планирует увеличить численность своих вооруженных сил до полумиллиона человек и подготовить миллионы резервистов к концу 2025 года. Он заверял, что обучение будет добровольным.

Ожидается, что местные власти развернут краткосрочные программы военной подготовки, рассчитанные на гражданских лиц без опыта. На курсах, которые будут длиться всего несколько дней, участников познакомят с основами гражданской обороны, первой помощи и отдельными военными навыками. А для тех, кто уже прошел военную подготовку, будут предложены курсы повышения квалификации.

Журналисты отметили, что гражданские лица, желающие получить более полную подготовку, смогут записаться на месячную программу обучения, доступную как в очном, так и в онлайн-формате.

По словам Кукулы, обучение будет направлено на то, чтобы поляки получили навыки, "полезные как в военное, так и в мирное время". В качестве стимулов рассматриваются финансовые компенсации или налоговые льготы.

"Мы хотим, чтобы польское государство дало понять, что мы уважаем тех, кто вносит вклад в нашу оборону. Никому не будет отказано. Не все станут солдатами, хотя бы в силу возраста, но они смогут пройти обучение по гражданской обороне, оказанию первой помощи и реагированию на кризисные ситуации", - пояснил в комментарии "Радио Польша" министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Отмечено также, что военная подготовка для взрослого населения Польши является частью программы, которую продвигает правительство Туска. В стране расширяют школьную программу под названием "образование с армией". По плану, уроки физкультуры будут включать компонент гражданской обороны. Вероятно, такую программу запустят уже с сентября.

"Если мы будем готовы, и если Россия будет знать, что мы готовы, то это послужит значительным сдерживающим фактором. На мой взгляд, он будет достаточно сильным, чтобы Россия даже не начала конфликт", - добавил Кукула.

Подготовка Польши к войне

Как писал УНИАН, Польша выделила почти $8 миллиардов на выпуск оружия и сооружение укрытий. По словам министра финансов и региональной политики Катажины Пелчинской-Наленч, Варшава первой в Европе создала Фонд обороны и безопасности.

Более того, Польша планирует заминировать свои границы с Россией и Беларусью. Согласно плану, это будет одним из элементов "Восточного щита".

Недавно глава Бюро национальной безопасности генерал Дариуш Луковски признался, сколько поляки смогут продержаться в войне с Россией. По его словам, через одну-две недели у них закончатся боеприпасы. Он пояснил, что польская армия располагает старой и новой техникой, а нехватка боеприпасов в основном касается устаревшей техники.

Вас также могут заинтересовать новости: