Позже Стив Возняк воспитывал уже собственных детей по тем же принципам.

Воспитание ребенка - сложная и очень ответственная задача, где можно легко допустить ошибки с тяжелыми последствиями. Именно поэтому для родителей важно четко понимать, что именно они делают и какое это будет иметь влияние на психику и мировоззрение ребенка.

Например, родители часто не могут определиться, что лучше: принуждать детей к определенным видам деятельности и формированию полезных навыков или поощрять развитие их собственных интересов и природных талантов, даже если те кажутся бесполезными во взрослой жизни.

73-летний соучредитель корпорации Apple Стив Возняк говорит, что его родители выбрали последний подход - и благодаря этому он счастливее и успешнее. Такую же стратегию он сам использовал и при воспитании собственных детей.

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"Мои родители позволили мне следовать своему сердцу. Когда ты действительно чего-то хочешь, что-то любишь и это твоя страсть, родители должны поддерживать тебя в этом. Не говорить тебе: "Нет. Ты должен выучить вот это. Тебе следует пойти вот в эту школу", - сказал он, выступая перед выпускниками Университета Колорадо, где когда-то учился сам.

По словам Возняка, у его родителей было достаточно денег только на то, чтобы оплатить лишь один год обучения в университете, но они все равно поощряли его собственный выбор заниматься компьютерными технологиями. В 1960-х годах, когда будущий мультимиллионер поступал в университет, еще никто не подозревал, насколько прибыльной станет эта отрасль в последующие десятилетия.

Теперь Возняк оказывает своим детям такую же поддержку, какую ему оказывали его родители.

"Я так же относился к своим детям. Мои родители не навязывали мне свои ценности... Они позволяли мне выбирать самому, поэтому я был осторожным, чтобы быть таким с собственными детьми", - сказал он.

Эксперт по воспитанию детей Марго Махол Бисноу в комментарии CNBC подтверждает правильность подхода, о котором говорит Возняк. По ее словам, если родители мешают ребенку выбирать собственный путь из-за сомнительной прибыльности его интересов, это разрушает доверие между родителями и ребенком. В то же время именно это доверие и ощущение поддержки со стороны родителей дает молодому человеку уверенность в себе, необходимую для достижения успеха в любом деле.

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Как писал УНИАН, ошибки родителей при воспитании детей сказываются на жизни уже взрослого человека. По тому, как человек ведет себя с друзьями, коллегами или партнером, можно понять, насколько здоровой была атмосфера в его семье во времена детства.

Также мы рассказывали, что подростки с несколькими братьями и сестрами имеют хуже психическое здоровье чем их сверстники, которые являются единственным ребенком в семье.

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