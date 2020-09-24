Во Вьетнаме женщина перестирала почти 324 тыс. использованных презервативов и пыталась продать их под видом новых.
Полицейские разоблачили подпольную фабрику по переработке контрацептивов на юге страны 19 сентября, сообщает местная газета Tuoi Tre News.
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Та разместила ее в своей квартире. Правоохранители конфисковали всю продукцию. Презервативы были без упаковки и маркировки.
"Бизнесвумен" Фам Тхи Тхань Нгок, получала использованные контрацептивы ежемесячно от неизвестного человека. Она их стирала, сушила и меняла форму благодаря фаллоимитатору. Все этапы подготовки проходили в антисанитарии.
Справка УНИАН. 324 тысяч презервативов — это около 360 килограммов.
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