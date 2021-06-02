Пенсионера признали виновным в распространении порнографии и назначили год условного наказания.

Во Львове 69-летний пенсионер отправлял письма с нецензурными словами и порнографическими изображениями в Сиховскую районную администрацию во Львове и в Высшую квалификационную дисциплинарную комиссию адвокатуры.

Пенсионера признали виновным в распространении порнографии и назначили год условного наказания, сообщает издание zaxid.net.

В октябре 2020 года мужчина направил четыре письма в Высшую квалификационную дисциплинарную комиссию адвокатуры: к письмам он прикрепил порнографические изображения, которые нашел в интернете. При этом в судебном приговоре не указано, о чем именно писал мужчина в своих письмах, и с какой целью он это делал.

Также указывается, что подозреваемый направил три письма с матерными словами и порнографическими картинками в Сиховскую районную администрацию.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину: его приговорили к трем годам лишения свободы, заменив приговор одним годом условного срока.

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Автор: Олег Давыгора