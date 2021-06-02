Судья Приморского суда Одессы Андрей Бойчук обратился в Высший совет правосудия с жалобой на местную жительницу, которая терроризирует его. Он в 2017 году был судьей в ее бракоразводном процессе.
Читайте такжеКаждая третья женщина в мире подвергалась насилию - ВОЗКак сообщил Бойчук, более 4,5 лет назад он удовлетворил иск женщины в деле о разводе, после чего и последовала странная "активность" с ее стороны.
Так, фигурантка жалобы, по словам судьи, поджидает его у дома, на работе и шлет свои интимные фотографии. Кроме того, она даже терроризирует родственников мужчины и считает его своим мужем.
Также женщина угрожает судье разрушить его карьеру и требует у него деньги на покупку драгоценных украшений, на спортзал и лечение у стоматолога.
По мнению Бойчука, у преследующей его одесситки имеются психические отклонения.
Жалоба судьи на назойливую одесситку: документ
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