Женщина запрещала судье иметь с кем-то отношения и уверяла, что они будут вместе.

Судья Приморского суда Одессы Андрей Бойчук обратился в Высший совет правосудия с жалобой на местную жительницу, которая терроризирует его. Он в 2017 году был судьей в ее бракоразводном процессе.

Читайте такжеКаждая третья женщина в мире подвергалась насилию - ВОЗКак сообщил Бойчук, более 4,5 лет назад он удовлетворил иск женщины в деле о разводе, после чего и последовала странная "активность" с ее стороны.

Так, фигурантка жалобы, по словам судьи, поджидает его у дома, на работе и шлет свои интимные фотографии. Кроме того, она даже терроризирует родственников мужчины и считает его своим мужем.

Также женщина угрожает судье разрушить его карьеру и требует у него деньги на покупку драгоценных украшений, на спортзал и лечение у стоматолога.

По мнению Бойчука, у преследующей его одесситки имеются психические отклонения.

Жалоба судьи на назойливую одесситку: документ

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Автор: Ольга Робейко