Китайский электромобиль проехал круг на самом сложном треке в мире без водителя (видео)

Xiaomi YU7 GT проехал круг без какого-либо вмешательства человека.

Электрокроссовер Xiaomi YU7 GT стал первым автомобилем в истории, который проехал круг на знаменитом гоночном треке Нюрбургринг Нордшляйфе без водителя. Это событие создало совершенно новую категорию рекордов круга, пишет Supercar Blondie.

Отмечается, что многие автопроизводители испытывают свои автомобили на Нюрбургринге. Особенно это касается спортивных моделей.

Этот трек имеет длину 20,8 км и считается одним из самых сложных в мире. На нам насчитывается 73 поворота, а еще сильнее задачу усложняет очень узкая дорога.

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Xiaomi YU7 GT смог проехать круг на этом треке за 10 минут и 29,483 секунды. Это время является далеко не рекордным в общем зачете, так как, например, гиперкару Mercedes-AMG One понадобилось всего 6 минут и 29,09 секунд, чтобы справиться с этой задачей. Однако не стоит забывать о том, что китайский электромобиль проехал круг без какого-либо вмешательства человека.

В заезде принял участие Xiaomi YU7 GT с заводской силовой установкой мощностью 1003 л.с. Этот автомобиль способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,92 секунды, а запас хода составляет 705 км на одной зарядке.

В издании отметили, что Xiaomi YU7 GT с водителем за рулем проехал круг на треке быстрее на 3 минуты. Система автопилота все еще работает очень осторожно.

Гендиректор Ford выбрал китайский электромобиль вместо Tesla

Ранее генеральный директор Ford Джим Фарли рассказал, что он отдает предпочтение китайскому электромобилю Xiaomi SU7 вместо Tesla. Он объяснил, что его выбор во многом был связан с тем, что у Tesla не было обновленных версий своих электромобилей.

Гендиректор Ford отметил, что он использует свои знания о китайском автомобиле и собирается применить их к продуктам Ford. Он подчеркнул, что американским производителям стоит обратить внимание на то, как работают китайские компании.

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