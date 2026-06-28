Мужчина купил китайский электрокар за 58 тысяч евро и стал постояльцем автосервиса

Перед покупкой мужчина знал об этом авто не так уж и много.

Китайские электромобили становятся все популярнее в европейских странах. Водители выбирают эти автомобили из-за более низкой цены по сравнению с конкурентами, а также передовых технологий.

Как пишет PiataAuto.md, житель Норвегии Магнус Вестског купил в 2023 году подержанный электрокроссовер Hongqi E-HS9 с пробегом всего 20 000 км. Он рассказал журналистам, что сперва был рад покупке, но эксплуатация этого автомобиля сопровождается множеством проблем.

Вестског признался, что перед покупкой знал о Hongqi E-HS9 не так уж и много. По его словам, в 2023 году проблемы этой модели ещё не были широко известны.

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Мужчина отметил, что купил этот электрокроссовер за 660 000 норвежских крон (около 58 500 евро). Дилер проявил большую готовность к сотрудничеству и принял в обмен его тогдашний автомобиль - BMW i3.

Вестског рассказал, что в апреле 2023 года он счастливо уехал домой на Hongqi E-HS9, но уже в мае у автомобиля возникла первая проблема - в одном из дополнительных передних световых приборов скопился конденсат, и его пришлось заменить по гарантии.

По словам мужчины, уже в июле автомобиль начал вести себя странно: он показывал температуру наружного воздуха 54 °C. Из-за этого автомобиль считал, что ему необходимо интенсивно охлаждать все свои модули, что приводило к ограничению некоторых функций. Вскоре Вестског обратился в сервисный центр, где ему заменили датчик температуры.

Еще спустя несколько недель Hongqi E-HS9 перестал заряжаться. Норвежец снова обратился в сервисный центр, где ему заменили зарядный разъем. Затем последовал самый длительный период без проблем за всё время эксплуатации этого автомобиля - 3 месяца.

Уже в ноябре, по словам мужчины, он начал слышать странный шум во время движения. Дилер посоветовал ему не садиться за руль, а погрузить автомобиль на эвакуатор и доставить его в сервис.

В сервисе выяснилось, что у электромотора был неисправный подшипник, что привело к повреждениям, из-за которых потребовалась замена электромотора. Его пришлось заказывать из Китая. Заказанный электромотор доставили в Норвегии только спустя 5 месяцев.

Последняя капля

После того как в ноябре он забрал отремонтированный автомобиль, в декабре у него возникла ещё одна проблема с системой кондиционирования - на экране автомобиля появлялось сообщение об ошибке, а выдуваемый воздух был очень влажным, из-за чего стекла запотевали изнутри. При скорости 80 км/ч на автомагистрали Вестскогу приходилось постоянно вытирать стекла изнутри, чтобы что-то видеть.

В сервисном центре заменили несколько компонентов системы кондиционирования. После этого автомобиль проработал без проблем всего около двух месяцев, но регулярные визиты в сервис из-за новых и новых неисправностей продолжались и в 2024, и в 2025, и в 2026 годах. Среди прочего пришлось заменить вентилятор рядом с передним радиатором, затем датчик температуры пришлось заменить ещё раз, так как он показывал 77 °C. Затем в левом переднем блоке фар скопился конденсат, и его пришлось заменить.

Кроме того, однажды у Hongqi E-HS9 сломался один из амортизаторов багажника. В этот момент мужчина как раз пытался достать что-то из багажника и получил удар по голове.

"Я до предела сыт по горло этими проблемами, это невероятно раздражает. Я терпеливый человек, но и моё терпение полностью иссякло", - сказал он.

Решение продать автомобиль

Вестског заявил, что он неоднократно просил дилера аннулировать сделку по продаже автомобиля, но ему отказали, сославшись на то, что каждый раз автомобиль ремонтировали и предоставляли ему другой автомобиль взамен. Также дилер сообщил ему, что за это время мужчина проехал ещё 53 000 км, и пробег автомобиля теперь составляет 73 000 км, и предложил выкупить его по текущей рыночной стоимости.

Вестског остался не доволен таким предложением, ведь он бы потерял очень много денег. В конце концов, после вмешательства прессы и органов защиты прав потребителей дилер предложил ему купить Hongqi E-HS9 по цене, превышающей рыночную, - за 550 000 норвежских крон (около 48 725 евро). Мужчина согласился на это предложение, а дилер заявил, что понесёт значительные убытки из-за этой продажи.

Мужчина купил Tesla за $80 тысяч, а через 4 месяца удивился её цене

Ранее владелец электромобиля Tesla Model Y Long Range заявил, что был потрясен стремительным падением стоимости своего автомобиля всего через четыре месяца после покупки. Мужчина рассматривал возможность обмена машины на более дорогую Tesla Model X, однако полученные предложения оказались значительно ниже ожиданий.

По словам владельца, новую Tesla Model Y он приобрел примерно за 80 тысяч долларов. За четыре месяца эксплуатации автомобиль проехал всего около 3200 километров. Когда мужчина обратился в Tesla для оценки машины по программе трейд-ин, компания предложила около 50,7 тысяч долларов.

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