Мужчина полностью разрядил электромобиль в дороге: последствия заставили его понервничать

Блогер ездил на автомобиле до тех пор, пока индикатор заряда не показал 0%.

Владелец электромобиля Porsche Taycan из Британии решил проверить, что произойдет, если у него полностью разрядится аккумуляторная батарея. Результат оказался не из приятных, пишет Supercar Blondie.

Автор YouTube-канала The MacMaster в одном из своих видео показал, что произойдет, когда у электромобиля полностью разрядится аккумулятор. Он ездил на автомобиле до тех пор, пока индикатор заряда не показал 0%.

"Я разрядил свой электромобиль до 0%, пока он не остался без заряда... Теперь, как вы можете увидеть на экране, на моей приборной панели появилась маленькая черепашка. Это означает, что машина, по сути, перешла в аварийный режим. Так что я не могу ехать очень быстро. Я ехал по трассе M1. Я думаю, что скорость не превышала бы примерно 40 миль в час (около 65 км/ч)", - рассказал блогер.

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Отмечается, что электромобиль перешел в "аварийный режим", когда заряд батареи снизился до 5%. После этого автомобиль ограничил скорость для экономии энергии.

"Честно говоря, на автомагистрали у меня сердце в горло подскакивало. И должен сказать, ехать с такой скоростью из-за ограничительного режима… это довольно опасно на автомагистрали, понимаете", - добавил блогер.

В издании напомнили, что регулярное доведение заряда батареи электромобиля до 0% может привести к его выходу из строя. Также в некоторых странах запрещено ездить по автомагистрали с очень низким зарядом батареи.

Лучший недорогой электромобиль

Ранее эксперты Consumer Reports определили электромобиль, на который точно стоит обратить внимание. Эту модель также рекомендуют и водители.

Отмечается, что среди всех электромобилей нелюксового класса только одна модель получила знак рекомендации - обновленная Tesla Model 3. Это одна из самых популярных моделей американского бренда.

По словам экспертов, электрокар Tesla Model 3 способен приятно удивить быстрым ускорением, приятной управляемостью и быстрой зарядкой.

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