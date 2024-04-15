Сливы содержат антиоксиданты, которые полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Сливы полезны для здоровья сердца и снижения уровня холестерина из-за высокого содержания антиоксидантов, клетчатки и витаминов, отметила диетолог Паял Шарма, пишет indianexpress.com.

Также пользу слив эксперты связывают с растворимыми волокнами, такими как пектин.

"Растворимая клетчатка связывается с холестерином в пищеварительном тракте, предотвращая его всасывание в кровоток и способствуя его выведению из организма", - объяснил диетолог Нупуур Патил.

По его словам, сливы содержат антиоксиданты, такие как фенольные соединения, которые полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он подтвердил, что употребление одной сливы в день в течение четырех недель может помочь снизить уровень холестерина.

"Включение этого вкусного фрукта в ваш распорядок дня может стать простым и вкусным способом поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы", - добавил доктор.

Также отмечается, что, хотя включение слив в сбалансированную диету может способствовать общему здоровью сердца, они должны быть частью комплексного подхода, включающего разнообразные фрукты, овощи, цельнозерновые и другие продукты, богатые питательными веществами.

Напомним, ранее УНИАН называл 5 продуктов, от которых лучше отказаться для здоровья сердца.

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