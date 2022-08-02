Июнь - время сбора урожая сладких и ароматных слив. Это не только вкусная основа для джемов и варенья, но и очень полезный сезонный продукт. УНИАН назвал 6 причин, почему вам стоит чаще есть сливы, а также предупредил о вреде этого фрукта.
- Польза сливы для иммунитета
- Польза сливы для ротовой полости
- Польза сливы для костей
- Польза сливы для нервной системы
- Польза сливы для сердца и сосудов
- Польза сливы для пищеварения
- Чем вредна слива и кому нельзя её есть
Польза сливы для иммунитета
Сливы богаты витамином C, фитонутриентами и антиоксидантами. Эти компоненты полезны для иммунитета, снижают риск развития онкологии и замедляют старение клеток. Также в сливах много аскорбиновой кислоты, фолиевой кислоты, клетчатки и минералов.
Польза сливы для ротовой полости
Для зубов и ротовой полости полезен отвар из цветков сливы. Он лечит язвы во рту и на деснах, помогает устранить неприятный запах изо рта и уменьшает боль в горле.
Польза сливы для костей
Флавоноиды в составе сливы уменьшают риск развития остеопороза, особенно у пожилых женщин. Полифенолы в сочетании с калием увеличивают плотность костей. Регулярное употребление слив и чернослива помогает восстановить плотность костной ткани у пожилых людей.
Польза сливы для нервной системы
Сливы содержат витамин В6, который нормализует работу нервной системы. А триптофан в составе фруктов участвует в синтезе серотонина - важного гормона для внимания и крепкого сна. Сливы богаты фитонутриентами, которые улучшают память и обучаемость.
Польза сливы для сердца и сосудов
Научные исследования показывают, что регулярное употребление чернослива помогает нормализовать давление в артериях. Это снижает уровень развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт и сердечный приступ. Также вещества в составе чернослива нормализируют уровень холестерина в крови.
Польза сливы для пищеварения
Сливы богаты пищевыми волокнами, сорбитом и изатином. Эти компоненты полезны для пищеварительной системы и эффективны при лечении запора. Употреблять чернослив полезно для здоровья толстой кишки.
Чем вредна слива и кому нельзя её есть
Сливы обладают слабительным эффектом, поэтому их нельзя есть при диарее. Этот фрукт довольно калориен, особенно в виде сухофруктов, что стоит учитывать обладателям лишнего веса. Сливы и чернослив не рекомендуется есть кормящим женщинам, чтобы у ребенка не было расстройств питания.