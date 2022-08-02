В конце лета в саду созревают сливы - не только вкусные, но и очень полезные фрукты.

Июнь - время сбора урожая сладких и ароматных слив. Это не только вкусная основа для джемов и варенья, но и очень полезный сезонный продукт. УНИАН назвал 6 причин, почему вам стоит чаще есть сливы, а также предупредил о вреде этого фрукта.

Польза сливы для иммунитета

Сливы богаты витамином C, фитонутриентами и антиоксидантами. Эти компоненты полезны для иммунитета, снижают риск развития онкологии и замедляют старение клеток. Также в сливах много аскорбиновой кислоты, фолиевой кислоты, клетчатки и минералов.

Польза сливы для ротовой полости

Для зубов и ротовой полости полезен отвар из цветков сливы. Он лечит язвы во рту и на деснах, помогает устранить неприятный запах изо рта и уменьшает боль в горле.

Польза сливы для костей

Флавоноиды в составе сливы уменьшают риск развития остеопороза, особенно у пожилых женщин. Полифенолы в сочетании с калием увеличивают плотность костей. Регулярное употребление слив и чернослива помогает восстановить плотность костной ткани у пожилых людей.

Польза сливы для нервной системы

Сливы содержат витамин В6, который нормализует работу нервной системы. А триптофан в составе фруктов участвует в синтезе серотонина - важного гормона для внимания и крепкого сна. Сливы богаты фитонутриентами, которые улучшают память и обучаемость.

Польза сливы для сердца и сосудов

Научные исследования показывают, что регулярное употребление чернослива помогает нормализовать давление в артериях. Это снижает уровень развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт и сердечный приступ. Также вещества в составе чернослива нормализируют уровень холестерина в крови.

Польза сливы для пищеварения

Сливы богаты пищевыми волокнами, сорбитом и изатином. Эти компоненты полезны для пищеварительной системы и эффективны при лечении запора. Употреблять чернослив полезно для здоровья толстой кишки.

Чем вредна слива и кому нельзя её есть

Сливы обладают слабительным эффектом, поэтому их нельзя есть при диарее. Этот фрукт довольно калориен, особенно в виде сухофруктов, что стоит учитывать обладателям лишнего веса. Сливы и чернослив не рекомендуется есть кормящим женщинам, чтобы у ребенка не было расстройств питания.

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