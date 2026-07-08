В Одесской области собираются гнездиться сотни редких розовых птиц, но есть нюанс (видео)

Сейчас фламинго часто прилетают в заповедную зону национального парка, где питаются мотылем.

В Одесской области, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", сотни редких розовых фламинго, которых также из-за особой внешности называют фениксами, пытаются гнездиться.

Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев. В то же время он признает, что шансы вывести птенцов у этих красавцев невелики.

"Розовые фламинго в количестве около 500 птиц вновь, как и в предыдущие военные годы, используют возможность гнездиться в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Но война России против Украины не дает им покоя. Вероятность успешного гнездования невелика, но может случиться чудо", – отметил ученый.

По его словам, сейчас фламинго часто прилетают в заповедную зону национального парка, где питаются мотылем.

Исследователь опубликовал видео, на котором можно увидеть невероятное зрелище – большое количество розовых птиц на водоеме и в небе.

Розовые фламинго в Украине

Напомним, в этом году в Одесскую область, в национальный парк "Тузловские лиманы", прилетела стая редких розовых фламинго. Их заметили на территории "Тузловской Амазонии", где они активно искали безопасные места обитания. Тогда исследователь напомнил, что в 2023 году фламинго впервые гнездились на территории "Тузловских лиманов" и смогли вывести 200 птенцов, в следующем году гнездование оказалось неудачным – 400 гнезд были разрушены под воздействием войны.

В прошлом году фламинго снова пытались гнездиться в Одесской области – формировали на разных лиманах в нескольких местах колонии, но из-за действий российских оккупантов птицы вновь не смогли успешно вывести птенцов.

Как писал УНИАН, ученый Иван Русев ранее публиковал видео с фотоловушек, на которых запечатлены отдельные участки Национального природного парка "Тузловские лиманы", где находились розовые фламинго. Русев пояснил, что такие кадры показывает впервые – на них видно, как птицы страдают от войны, которую Россия развязала против Украины в 2022 году. В частности, из-за ударных дронов испуганные фламинго взлетают, покидая места гнездования. Услышав жужжание беспилотников, птицы жалобно кричат и улетают прочь, оставив свои гнезда. На земле остались только брошенные яйца и птенцы, которые еще не умели летать. Судя по всему, все эти "малыши" не выжили.

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