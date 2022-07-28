В сети показали видео, снятое на столичном Печерске.

В Киеве пара предалась плотским утехам на балконе многоэтажки во время одной из сегодняшних утренних воздушных тревог.

Как передают столичные Телеграм-каналы, опубликовавшие видео, курьезный случай был зафиксирован на Печерске.

"Друзья, наверно, занятие любовью во время тревоги на балконе высотки в то время, когда летят ракеты по стране, вызывает особые эмоции, но, пожалуйста, не надо рисковать жизнью", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе мужчина и женщина прибегли к "непристойному действу" в одном из заведений отдыха. Их сняли на видео, на котором можно увидеть парочку, занимающуюся оральным сексом. При этом мужчина курит кальян, а женщина стоит перед ним на коленях.

Позже им выдали повестки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. После этого стало известно, что по факту публичного занятия сексом иностранца и девушки на территории пляжного комплекса Public Beach, расположенного на побережье, в районе Большого Фонтана, начато расследование. Многие горожане очень негативно высказались об инциденте. В частности, в контексте с тем, что подобное поведение особенно цинично на фоне развязанной войны РФ против Украины и гибели наших бойцов, мирных жителей.

В итоге суд отправил пару под домашний арест.