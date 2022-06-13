Их подозревают в хулиганстве.

Иностранцу и украинке, которые на одесском побережье в присутствии людей удовлетворили свои сексуальные желания, грозит лишение свободы.

Как отметили в полиции Одесской области, эти лица "совершили грубое нарушение общественного порядка, которое сопровождалось исключительным цинизмом, совмещенным с демонстративным пренебрежением к общепринятым нормам морали, проявление бесстыдства и грубой непристойности".

"Им объявили подозрение по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до четырех лет", - отметили в ГУНП Одесской области.

Как писал УНИАН, на днях в Сеть попало видео, снятое в заведении PUBLIC beach & club, расположенном на одесском побережье. На видео можно увидеть женщину и мужчину, занимающихся оральным сексом. При этом мужчина курит кальян, а женщина стоит перед ним на коленях.

В полиции информируют, что правоохранители обнаружили это видео во время мониторинга пабликов и новостных сайтов. Установив место съемки, полицейские разыскали правонарушителей.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук информировал, что пара получила повестки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

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