Девушке избрали меру пресечения в виде домашнего ареста с 20.00 до 6.00, а мужчина будет находиться под домашним арестом круглосуточно.

Киевский районный суд Одессы отправил под домашний арест скандальную пару, которая "прославилась" в сети публичным занятием оральным сексом на пляже.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, 47-летний мужчина и 32-летняя женщина в общественном месте в присутствии людей удовлетворили свои сексуальные желания, чем совершили грубое нарушение общественного порядка.

"Их поведение сопровождалось исключительным цинизмом, соединенным с демонстративным пренебрежением к общепринятым нормам морали, проявлением бесстыдства и грубости. Очевидцы происшествия сняли это на видео, которое правоохранители обнаружили в ходе мониторинга соцсетей и новостных сайтов", - сказано в сообщении.

Сообщается, что женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с 20.00 до 6.00, а мужчина будет находиться под домашним арестом круглосуточно.

Скандальная парочка занялась оральным сексом на пляже в Одессе: что известно

Как сообщал УНИАН, в Одессе мужчина и женщина прибегли к "непристойному действу" в одном из заведений отдыха. Их сняли на видео, на котором можно увидеть парочку, занимающуюся оральным сексом. При этом мужчина курит кальян, а женщина стоит перед ним на коленях.

Им выдали повестки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. После этого стало известно, что по факту публичного занятия сексом иностранца и девушки на территории пляжного комплекса Public Beach, расположенного на побережье, в районе Большого Фонтана, начато расследование. Многие горожане очень негативно высказались об инциденте. В частности, в контексте с тем, что подобное поведение особенно цинично на фоне развязанной войны РФ против Украины и гибели наших бойцов, мирных жителей.