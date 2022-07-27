Их закрыли из соображений безопасности с 20 июля.

С завтрашнего дня, 28 июля, возобновят работу вестибюли двух станций киевского метрополитена - вестибюль №2 станции "Академгородок" и вестибюль №1 станции "Дарница".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Станции метро "Академгородок" и "Дарница" перейдут в полноценный график работы", - отметил Поворозник.

Он в очередной раз напомнил, что во время воздушной тревоги движение поездов наземными участками приостанавливается, а подземные станции как укрытия работают круглосуточно.

Как сообщал УНИАН, с 20 июля в Киеве временно был закрыт выход со станции "Академгородок" в направлении Троицкого рынка и выход со станции "Дарница" в направлении "Левобережной". Ограничения вводили из соображений безопасности.

Как спрятаться в метро ночью

Метрополитен в Киеве круглосуточно выполняет функцию укрытия. Чтобы воспользоваться укрытием после завершения работы метро, необходимо нажать на звонок, который находится у входной группы дверей, и подождать постового полицейского. Пользоваться необходимо теми вестибюлями, которые работают и в дневное время.

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