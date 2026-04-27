В 1627 году в Польше вымерли последние туры в мире: ученые надеются это исправить

Туры стали жертвами инфекционных заболеваний, заразившись от коров.

В 1627 году последние известные туры в мире вымерли в Якторовском лесу в Польше. Но теперь, почти 400 лет спустя, ученые надеются возродить популяцию, пишет IFLScience.

Тур – это вид крупного рогатого скота, который когда-то обитал по всей Евразии и в некоторых частях Северной Африки. Даже Юлий Цезарь уважал это животное, описывая его так: "Они немного меньше слона по размеру, и… их сила и скорость необычайны. Они не щадят ни человека, ни дикого зверя, которого заметили".

Туры являются дикими предками современных домашних коров. Генетический анализ показал, что весь современный крупный рогатый скот произошел всего от 80 самок туров, одомашненных на Ближнем Востоке около 10 500 лет назад, сразу после сельскохозяйственной революции.

Первые ископаемые остатки этого вида появились около 700 000 лет назад, затем они разделились на несколько различных линий, обитавших в разных частях света. Однако примерно в конце Средневековья их численность начала сокращаться. Основными причинами являются чрезмерная охота и потеря среды обитания, но также предполагается, что они стали жертвами инфекционных заболеваний, заразившись от своих одомашненных родственников – коров.

К XVII веку осталась лишь небольшая польская популяция. Тогда в Польше был издан королевский указ, требующий срочных мер защиты для этих животных, но это было слишком мало и слишком поздно. Известно, что последние туры вымерли в 1627 году. В отчете 1630 года сообщалось, что последним туром была самка, умершая от естественных причин.

Возможно, существовала другая дикая популяция, не отслеживаемая королевскими приспешниками, которая просуществовала где-то дольше, но никаких записей об этом нет.

Однако было бы неправильно утверждать, что туры полностью стерты с лица земли. Их ДНК сохранилась в домашнем скоте, что дает ученым генетический инструмент, которого просто нет у более амбициозных проектов по восстановлению вымерших видов.

Благодаря селективному разведению древних пород крупного рогатого скота, наиболее близких к первоначальным турам, исследователи создали специализированную породу, известную как таурос. Несколько сотен этих похожих на туров животных уже были завезены в различные части Европы, включая Шотландию, Нидерланды, Чехию, Хорватию, Испанию и Португалию.

Ранее УНИАН рассказывал, что команда ученых пытается вернуть к жизни вымершие виды животных, используя последние технологические достижения. В частности хотят возродить шерстистого мамонта, дронта (большая нелетающая птица) и тасманийского тигра.

Вас также могут заинтересовать новости: