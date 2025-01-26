Американский стартап намерен отредактировать гены живых родичей этих исчезнувших видов, чтобы вырастить из эмбриона уже новый-старый вид.

Команда ученых пытается вернуть к жизни вымершие виды животных, используя последние технологические достижения. В частности хотят возродить шерстистого мамонта, дронта (большая нелетающая птица) и тасманийского тигра. Об этом в авторской статье для Forbes пишет американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс.

Смелый научный проект пытается реализовать компания Colossal Biosciences, базирующаяся в Далласе (Техас, США). Она уже привлекла около 200 миллионов долларов для финансирования своей идеи.

Главная цель команды ученых - возродить шерстистого мамонта, который вымер около 4000 лет назад. Основатели компании объяснили, что они не так скучают по доисторическому миру, как хотят найти способы противостоять изменению климата. Вернув мамонтов в арктические среды, они надеются омолодить тундровые луга и этим уменьшить таяние вечной мерзлоты - главного источника выбросов метана, которые ускоряют глобальное потепление.

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Считается, что мамонты будут утрамбовывать слои снега в тундре, уменьшая теплоотдачу к почве и замедляя таяние вечной мерзлоты. Кроме того, они могут способствовать росту лугов, которые отражают больше солнечного света, чем темные лесные пологи, таким образом смягчая способность поверхности земли отражать солнечный свет обратно в космос.

Впрочем, это лишь теория, которая имеет много скептиков. Противники идеи предупреждают, что такое вмешательство в экосистему может привести к нежелательным последствиям, включая конкуренцию с существующими видами и другую непредвиденную динамику.

Так или иначе, а стратегия Colossal Bioscience по возрождению мамонтов основывается на передовых достижениях генной инженерии и синтетической биологии. Ученые хотят проанализировать ДНК из замороженных останков этих животных, чтобы определить генетические различия между мамонтом и его ближайшим современным родственником, азиатским слоном.

Затем, используя новейшие инструменты редактирования генов, исследователи хотят изменить геном азиатского слона так, чтобы создать гибридный эмбрион. Этот эмбрион будет развиваться или в суррогатной матери слонихе или в синтетической утробе - это еще одна технология, которую Colossal разрабатывает.

По тому же принципу планируется воскресить тасманийского тигра и дронта, тоже используя в качестве отправной точки их ближайших живых родственников - нумбата и никобарского голубя соответственно.

Дронт, или Птица Додо - нелетающая птица, обитавшая на острове Маврикий в Индийском океане и вымершая в конце 1600-х годов из-за чрезмерной охоты и уничтожения среды обитания. Его возрождение может стать примером для восстановления островных экосистем, которые особенно уязвимы к потере видов.

Тасманийский тигр, или тилацин - это хищное сумчатое животное, которое вымерло фактически "вчера" - в 1930-х годах. Его возрождение может помочь контролировать инвазивные виды на Тасмании, большом острове к югу от Австралии.

В целом планы Colossal Bioscience вызывают немало критики. Скептики ставят под сомнение, что возрожденные благодаря генной инженерии виды будут именно теми, которые вымерли когда-то. Возможно, это будет что-то другое, хотя и очень похожее. Кроме того есть вопросы к тому, как возрождённые виды повлияют на экосистему и как они смогут противостоять современным болезням.

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