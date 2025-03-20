В частности, исследователи могут "возродить" мамонтов.

Ученые стоят на пороге возрождения вымерших видов. Уже вскоре по Земле снова могут ходить такие существа как шерстистый мамонт, дронт и тилацин (также известный как тасманийский тигр) и другие.

Как пишет Live Science, возрождение видов начинается с работы с их ДНК. Иногда это полный геном, но в других случаях гены вымершего вида могут быть "вмонтированы" в геном живого животного. Затем, в процессе, известном как ядерный перенос, исследователи имплантируют эту последовательность в яйцеклетку, взятую от близкородственного живого вида, из которой была удалена оригинальная ДНК. Появляющееся в результате животное в итоге генетически подобно вымершему.

Ученым уже удалось воскресить по меньшей мере два вида. Так, в 2003 году испанские исследователи провели перенос подвида пиренейского козла букардо (Capra pyrenaica pyrenaica), который вымер в 2000 году. Тогда детеныш умер через несколько минут после рождения. Причиной стал дефект легких.

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Сейчас ученые работают над возрождением других видов. И есть шесть существ, которые потенциально могут снова появиться на Земле:

Шерстистый мамонт

В марте 2025 года компания Colossal представила генно-инженерных "шерстистых мышей" с густой золотисто-коричневой шерстью, вдохновленных шерстью шерстистых мамонтов. Шерстистые мыши стали для Colossal "доказательством концепции" того, что они могут сделать несколько целенаправленных модификаций генома животного за один раз и привнести мамонтовые характеристики в другой вид.

Дронт

В 2022 году ученые собрали первый геном дронта, используя исключительно сохраненный образец. Но до того, как вид можно будет вернуть к жизни, остается еще несколько препятствий – в частности, необходимость инженерии генетического разнообразия в последовательности ДНК дронта, чтобы он не превратился в популяцию клонов.

Тилацин

Существует много неповрежденных образцов, из которых можно выделить ДНК этих существ. Но ДНК очень фрагментирована, а это означает, что для получения функциональной последовательности потребуется много редактирования. Есть еще много вызовов, которые нужно преодолеть.

Почтовый голубь

По данным Смитсоновского института, почтовый голубь (Ectopistes migratorius) когда-то был самым распространенным видом птиц в Северной Америке, составляя от 25% до 40% общей популяции птиц на территории современных США до 17 века. В музеях хранятся десятки чучел почтовых голубей, чью ДНК ученые выделили и секвенировали. Но ДНК настолько фрагментирована, что вряд ли исследователям удастся вернуть почтового голубя в его первоначальном виде. Биотехнологическая компания Revive & Restore планирует ввести фрагменты ДНК почтового голубя в геном современных ленточкохвостых голубей (Patagioenas fasciata), что даст начало птицам, похожим на вымерший вид. Компания планирует вывести первое поколение голубей в 2025 году.

Туры

Туры (Bos primigenius) – дикие предки всего современного крупного рогатого скота, в том числе домашних коров (Bos taurus). Текущие усилия по возрождению туров отличаются от усилий по другим вымершим видам тем, что они не требуют генной инженерии. Большинство ДНК туров сохранилось в современных породах крупного рогатого скота, что побудило исследователей попробовать альтернативный метод, называемый бэкбридингом. Он предусматривает отбор и разведение коров, которые имеют физические черты и поведение, похожие на туров. Это преимущественно южноевропейские породы, которые содержатся в относительно диких условиях. Проект Taurus Foundation, который базируется в Нидерландах, дал более шести поколений коров и уже "очень близок" к созданию коров-двойников туров.

Квагги

Это вымерший подвид равнинной зебры, самого распространенного вида зебр. По данным Университетского колледжа Лондона (UCL), сохранилось только семь скелетов квагги, что делает их самыми редкими скелетами в мире.

Как и в случае с турами, усилия по возвращению к жизни квагги не предполагают генной инженерии. Начиная с 1987 года, в рамках проекта Quagga Project в Южной Африке выборочно разводят равнинных зебр с меньшим количеством полос, чем обычно для этого вида, "чтобы получить по крайней мере гены, ответственные за характерный полосатый узор квагги". Однако этот проект является противоречивым, ведь полученное животное все равно будет равнинной зеброй. Критики призывают направить средства на другие природоохранные проекты.

Вместо этого, возможно, удастся клонировать кваггов, извлекая ДНК из костного мозга скелета или из таксидермического образца, а затем вводя ее в яйцеклетку зебры.

Вымершие животные

Ученые убеждены, что вымирание динозавров было неизбежным. Однако исследователи нашли плюсы в этом развитии событий.

Отмечается, что благодаря вымиранию динозавров на Земле образовалась среда, в которой могли процветать фрукты, вследствие чего произошла эволюция приматов. Примечательно, что влияние некоторых гигантских динозавров на окружающую среду было настолько сильным, что после их вымирания леса снова стали гуще, блокируя доступ солнца к приземному слою почвы.

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