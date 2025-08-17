Слова на букву и по-украински / фото ua.depositphotos.com

В Украине школьников ещё с первого класса учат, что слов на украинскую букву "И" не существует. А в иллюстрированных алфавитах её место обычно пустует. Оказывается, это не совсем так. Слова на букву "И" есть, и это не только иностранные заимствования. Этот и другие интересные факты про украинский язык показывают, какая древняя и богатая наша речь.

Украинские слова на букву "И"

Список таких выражений содержится в "Словаре Бориса Гринченко". О значении некоторых слов, таких как "инжир" и "ирод" легко догадаться, но некоторые звучат совсем непонятно. Вот несколько понятий с украинской буквой "И" в начале:

  • "Иверень" - щепка дерева или грудка земли;
  • "Ивилга" - старое название для растения омелы;
  • "Ижиця" - так называлась древнекирилличная буква " ѵ";
  • "Икавка" - то же самое, что икота;
  • "Илкий" - то есть горький, так говорили относительно сливочного масла;
  • "Инджибаба" - Баба Яга;
  • "Индута" - пошлина на товары;
  • "Ирджок" - землеройка;
  • "Ириця" - многозначительное слово, которое может означать водяного тритона, перелетных птиц или пожилую женщину;
  • "Ирій" - это слово на букву "И" означает то же самое, что "вирій", то есть место, где зимуют птицы и живут души усопших;
  • "Ирститися" - то есть креститься, принимать христианство;
  •  "Ирха" - снятая с животного шкура;
  •  "Иршанки" - штаны из меха или кожи;
  •  "Иршини" - означает крестины, то есть праздник в честь чьего-то крещения.

Известный языковед Александр Авраменко сообщил, что некоторые слова на "И" официально добавлены в новое украинское правописание 2019 года, например, глагол "икати".

Видео дня

Хотя исконно украинских слов с буквой "Ы" в начале немного, для некоторых тюркских и азиатских языков это не редкость. С этого звука начинаются некоторые топонимы иностранного происхождения, например, такие города на букву "Ы", как Ыспарта в Турции и Ыйджонбу в Южной Корее. 

Существуют также имена на букву "Ы". Например, женское казахское имя Ырыс означает "благополучие" или "богатство". А еще всем украинцам известна фамилия Ын северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Вас также могут заинтересовать новости: