В Украине школьников ещё с первого класса учат, что слов на украинскую букву "И" не существует. А в иллюстрированных алфавитах её место обычно пустует. Оказывается, это не совсем так. Слова на букву "И" есть, и это не только иностранные заимствования. Этот и другие интересные факты про украинский язык показывают, какая древняя и богатая наша речь.
Украинские слова на букву "И"
Список таких выражений содержится в "Словаре Бориса Гринченко". О значении некоторых слов, таких как "инжир" и "ирод" легко догадаться, но некоторые звучат совсем непонятно. Вот несколько понятий с украинской буквой "И" в начале:
- "Иверень" - щепка дерева или грудка земли;
- "Ивилга" - старое название для растения омелы;
- "Ижиця" - так называлась древнекирилличная буква " ѵ";
- "Икавка" - то же самое, что икота;
- "Илкий" - то есть горький, так говорили относительно сливочного масла;
- "Инджибаба" - Баба Яга;
- "Индута" - пошлина на товары;
- "Ирджок" - землеройка;
- "Ириця" - многозначительное слово, которое может означать водяного тритона, перелетных птиц или пожилую женщину;
- "Ирій" - это слово на букву "И" означает то же самое, что "вирій", то есть место, где зимуют птицы и живут души усопших;
- "Ирститися" - то есть креститься, принимать христианство;
- "Ирха" - снятая с животного шкура;
- "Иршанки" - штаны из меха или кожи;
- "Иршини" - означает крестины, то есть праздник в честь чьего-то крещения.
Известный языковед Александр Авраменко сообщил, что некоторые слова на "И" официально добавлены в новое украинское правописание 2019 года, например, глагол "икати".
Хотя исконно украинских слов с буквой "Ы" в начале немного, для некоторых тюркских и азиатских языков это не редкость. С этого звука начинаются некоторые топонимы иностранного происхождения, например, такие города на букву "Ы", как Ыспарта в Турции и Ыйджонбу в Южной Корее.
Существуют также имена на букву "Ы". Например, женское казахское имя Ырыс означает "благополучие" или "богатство". А еще всем украинцам известна фамилия Ын северокорейского лидера Ким Чен Ына.