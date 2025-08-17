В украинском языке есть слова, которые начинаются на букву "И", и таких немало.

В Украине школьников ещё с первого класса учат, что слов на украинскую букву "И" не существует. А в иллюстрированных алфавитах её место обычно пустует. Оказывается, это не совсем так. Слова на букву "И" есть, и это не только иностранные заимствования. Этот и другие интересные факты про украинский язык показывают, какая древняя и богатая наша речь.

Украинские слова на букву "И"

Список таких выражений содержится в "Словаре Бориса Гринченко". О значении некоторых слов, таких как "инжир" и "ирод" легко догадаться, но некоторые звучат совсем непонятно. Вот несколько понятий с украинской буквой "И" в начале:

" Иверень " - щепка дерева или грудка земли;

" - щепка дерева или грудка земли; " Ивилга " - старое название для растения омелы;

" - старое название для растения омелы; " Ижиця " - так называлась древнекирилличная буква " ѵ";

" - так называлась древнекирилличная буква " ѵ"; " Икавка " - то же самое, что икота;

" - то же самое, что икота; " Илкий " - то есть горький, так говорили относительно сливочного масла;

" - то есть горький, так говорили относительно сливочного масла; " Инджибаба " - Баба Яга;

" - Баба Яга; " Индута " - пошлина на товары;

" - пошлина на товары; " Ирджок " - землеройка;

" - землеройка; " Ириця " - многозначительное слово, которое может означать водяного тритона, перелетных птиц или пожилую женщину;

" - многозначительное слово, которое может означать водяного тритона, перелетных птиц или пожилую женщину; " Ирій " - это слово на букву "И" означает то же самое, что "вирій", то есть место, где зимуют птицы и живут души усопших;

" - это слово на букву "И" означает то же самое, что "вирій", то есть место, где зимуют птицы и живут души усопших; " Ирститися " - то есть креститься, принимать христианство;

" - то есть креститься, принимать христианство; " Ирха " - снятая с животного шкура;

" - снятая с животного шкура; " Иршанки " - штаны из меха или кожи;

" - штаны из меха или кожи; " Иршини " - означает крестины, то есть праздник в честь чьего-то крещения.

Известный языковед Александр Авраменко сообщил, что некоторые слова на "И" официально добавлены в новое украинское правописание 2019 года, например, глагол "икати".

Хотя исконно украинских слов с буквой "Ы" в начале немного, для некоторых тюркских и азиатских языков это не редкость. С этого звука начинаются некоторые топонимы иностранного происхождения, например, такие города на букву "Ы", как Ыспарта в Турции и Ыйджонбу в Южной Корее.

Существуют также имена на букву "Ы". Например, женское казахское имя Ырыс означает "благополучие" или "богатство". А еще всем украинцам известна фамилия Ын северокорейского лидера Ким Чен Ына.

