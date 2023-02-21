Увлекательные и малоизвестные факты про украинский язык, которые показывают разнообразность нашего языка.

21 февраля в мире отмечается необычный праздник День родного языка, который прославляет языковое разнообразие. Для большинства граждан Украины украинский язык является родным. Наш язык очень интересный, древний и разнообразный, а его благозвучие отмечено во многих рейтингах. В честь праздника УНИАН расскажет интересные и малоизвестные факты про украинский язык.

Ранее мы называли самые частые ошибки в украинском языке, которые портят нашу речь.

Интересные факты про украинский язык

Многие слышали, что украинский признан одним из самых красивых языков мира. Вот ещё несколько фактов про наш родной язык.

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В украинском языке насчитывается около 256 тысяч слов.

Украинский язык отличается от родственных славянских языков тем, что в нем есть седьмой восклицательный падеж.

Сложно сказать, когда точно зародился украинский язык, из-за малого количества письменных находок. Существует версия о происхождении украинского языка в результате распада древнерусского языка на украинский, русский и белорусский. А некоторые исследователи считают, что украинский происходит от праславянского языка и начал формироваться за несколько тысячелетий до нашей эры.

В 1933 году из украинского правописания исключили букву "ґ" из идеологических соображений. Коммунисты считали, что украинцы с помощью этой буквы пытаются приблизиться к западному стилю речи и отдаляются от русского языка. Максим Рыльский и Павел Тычина безуспешно пытались вернуть "ґ" в алфавит. Букву вернули в алфавит в 1990 году .

Украинский язык пытались запретить много раз - чаще всего называется число в 134 попытки запрета. Наш язык пережил 4 века репрессий и лингвоцида. Самым известном документом о запрете украинского языка считается Валуевский циркуляр, который должен был русифицировать украинцев.

Очень важной частью украинского языка являются его диалекты - уникальные для каждого региона. Вместе с изучением литературной нормы украинского важно также помнить и сохранять особенности своего диалекта.

Среди произведений на украинском языке больше всего переводов имеет "Завещание" Тараса Шевченко. Стихотворение перевели на 140 языков мира.

Самой популярной в мире песней украинского происхождения можно назвать рождественскую песню "Щедрик". Иностранцам она известна как "Carol of the bells".

Среди украинских слов чаще всего используют существительное "рука", прилагательное "великий", глагол "бути" и местоимение "він".

Важной частью украинского фольклора являются народные сказки. Самыми древними украинскими сказками считаются "Пан Коцкий", "Соломенный бычок", "Котигорошко", "Девушка и Месяц", "Ох", "Ивасик-Телесик".

Напомним, что ежегодно 9 ноября отмечается День украинской письменности, в который украинцы обычно пишут национальный радиодиктант.

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