'Счастливый бамбук': что нужно знать об уходе за этим популярным комнатным растением

Это растение прекрасно подойдет для рабочего стола или солнечного подоконника.

"Счастливый бамбук" привлекает не только необычным внешним видом, но и репутацией растения, которое якобы приносит удачу и достаток. Благодаря своей неприхотливости он прекрасно подходит для дома или офиса, но для сохранения декоративности требует правильного ухода, пишет marthastewart.com.

По словам экспертов, главная особенность "счастливого бамбука" заключается в том, что на самом деле он не является бамбуком. Растение, которое ценят за декоративные стебли необычной формы и длинные заостренные листья, относится к роду драцен. Его научное название – Dracaena sanderiana.

"Счастливый бамбук" считается выносливым и неприхотливым растением, поэтому его выращивание не требует значительных усилий.

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В то же время эксперты советуют соблюдать несколько простых правил ухода, которые помогут сохранить здоровый вид растения и стимулировать его рост.

Владельцам домашних животных следует быть осторожными: растение токсично для кошек и собак, поэтому его рекомендуется держать в недоступном для них месте.

Особенности посадки и полива

"Счастливый бамбук" можно выращивать как в обычной почве для комнатных растений, так и в воде. Однако, как отмечает мастер-садовник Джон ВанЗил, сегодня большинство таких растений продают именно как водные, поскольку они хорошо растут в простой воде.

Садовод Экта Чаудхари советует использовать чистую дистиллированную или бутилированную воду, ведь корни растения чувствительны к хлору. Если такой воды нет, перед поливом её следует оставить в открытой ёмкости не менее чем на 24 часа, чтобы хлор и фтор испарились.

Воду в емкости рекомендуют полностью менять раз в месяц. ВанЗил также советует следить за тем, чтобы между заменами корни всегда оставались погруженными в воду. Если же она стала мутной или грязной, её нужно заменить раньше.

Как ухаживать за растением

По словам Чаудхари, "счастливый бамбук" остается относительно компактным растением и может вырастать максимум до 100 сантиметров в высоту. Она добавляет, что в хорошо дренированной и питательной почве он растет быстрее, а подкармливать его в таком случае нужно раз в месяц.

ВанЗил объясняет, что "счастливый бамбук" получает азот непосредственно из воды, поэтому не нуждается в большом количестве удобрений. По его словам, при замене воды достаточно добавить одну-две капли качественного сбалансированного удобрения, чтобы обеспечить активный рост листьев.

Что касается освещения, Чаудхари советует размещать растение в тени или под ярким рассеянным солнечным светом.

В то же время ВанЗил отмечает, что "счастливый бамбук" довольно вынослив и способен долгое время расти даже при слабом освещении, не сбрасывая листья. Именно поэтому он хорошо подходит для рабочих столов в офисах и других помещениях, где многим растениям не хватает света.

Где купить "счастливый бамбук"

"Счастливый бамбук" можно найти в большинстве питомников, садовых магазинов и других торговых точках, где продают живые растения.

При выборе эксперты советуют обращать внимание на экземпляры со здоровой листвой и интересными формами стеблей. Одно из преимуществ "счастливого бамбука" заключается в том, что его можно формировать в самые разнообразные формы.

Если растение перерастет контейнер, в котором его приобрели, его можно пересадить в чуть более крупную емкость.

Еще больше интересного о комнатных растениях

Ранее эксперты назвали 5 комнатных растений, которые украсят дом. В частности, в списке были филодендрон и монстера.

Также исследование показало, что комнатные растения снижают ощущение жары и очищают воздух. Ученые проанализировали 26 различных систем озеленения – от обычных горшечных растений до "живых стен" и гидропонных башен. Исследователи разработали систему из десяти критериев оценки, учитывающую технические параметры, микробиологию, влияние на здоровье, а также социальные и экономические факторы.

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