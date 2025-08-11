Топ-5 нарциссических знаков Зодиака: есть ли вы среди них

Астрологи утверждают, что именно так выглядит пятерка самых самовлюбленных знаков Зодиака.

Астрологи составили список знаков Зодиака, которые чаще всего демонстрируют нарциссические черты - от легкого самовлюбленности до откровенного высокомерия. В пятерку вошли те, кто стремится быть в центре внимания, убежден в собственной исключительности и нередко ставит себя выше других, пишет ND Mais.

1. Овен

Лидеры по самоуверенности и желанию быть первыми. Их независимость часто превращается в инструмент контроля, а уверенность - в высокомерие.

2. Дева

Перфекционисты, которые считают, что знают, как правильно все делать. Могут навязывать свои стандарты и казаться холодными тем, кто их не разделяет.

3. Скорпион

Мастера сокрытия намерений. В случае угрозы используют сарказм и манипуляции, чтобы сохранить контроль. Часто считают себя эмоционально выше других.

4. Стрелец

Любители свободы, которые убеждены в правильности собственного мировоззрения. Их уверенность порой переходит в высокомерие.

5. Козерог

Амбициозные и решительные, готовы переступить через других ради целей. Уверены, что заслуживают только самого лучшего.

Такой рейтинг, по мнению астрологов, не означает, что все представители этих знаков обязательно нарциссы - но именно среди них такие черты встречаются чаще всего.

