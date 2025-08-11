Топ-5 нарциссических знаков Зодиака: есть ли вы среди них

Астрологи составили список знаков Зодиака, которые чаще всего демонстрируют нарциссические черты - от легкого самовлюбленности до откровенного высокомерия. В пятерку вошли те, кто стремится быть в центре внимания, убежден в собственной исключительности и нередко ставит себя выше других, пишет ND Mais.
1. Овен
Лидеры по самоуверенности и желанию быть первыми. Их независимость часто превращается в инструмент контроля, а уверенность - в высокомерие.
2. Дева
Перфекционисты, которые считают, что знают, как правильно все делать. Могут навязывать свои стандарты и казаться холодными тем, кто их не разделяет.
3. Скорпион
Мастера сокрытия намерений. В случае угрозы используют сарказм и манипуляции, чтобы сохранить контроль. Часто считают себя эмоционально выше других.
4. Стрелец
Любители свободы, которые убеждены в правильности собственного мировоззрения. Их уверенность порой переходит в высокомерие.
5. Козерог
Амбициозные и решительные, готовы переступить через других ради целей. Уверены, что заслуживают только самого лучшего.
Такой рейтинг, по мнению астрологов, не означает, что все представители этих знаков обязательно нарциссы - но именно среди них такие черты встречаются чаще всего.