Четыре знака Зодиака вскоре вздохнут с облегчением. С разворотом Меркурия 11 августа их личная жизнь снова обретет гармонию, а то, что выходило из-под контроля, постепенно встанет на свои места. Представители этих четырех знаков получат сигнал: пора возвращаться к своим делам - будь то любовь, творчество или личные проекты. Наступит момент, когда можно вздохнуть свободно и почувствовать, что хаотичный этап позади, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Прямой Меркурий расставит точки над "i" в общении, которое давно вызывало у вас напряжение. 11 августа вы либо услышите долгожданные слова от важного человека, либо сами наконец скажете то, что держали в себе. Это принесет чувство освобождения и позволит двигаться вперед быстрее и увереннее. Вы ощутите, что вернули себе внутреннюю силу и контроль над ситуацией. Неудачи останутся в прошлом - теперь вы на правильном пути, и все складывается в вашу пользу.

Рак

Вопрос, мучивший вас в последние месяцы, получит ответ именно в этот день. Если до разворота Меркурия вы чувствовали растерянность и тяжесть на сердце, то теперь ситуация прояснится. Прямое движение планеты вернет вам свет и вдохновение, позволит вновь заняться тем, что приносит радость. Это знак верить в себя, не отказываться от мечтаний и отбрасывать сомнения.

Весы

Ретроградный Меркурий серьезно выбил вас из равновесия, но 11 августа все изменится. Вы почувствуете, как туман уходит, а на его место приходит ясность и уверенность. В этот день вы вновь обретете баланс и четкое понимание, куда двигаться дальше. Исчезнет ощущение хаоса и страха - останется лишь готовность действовать.

Рыбы

Для вас 11 августа станет днем откровений. Прямой Меркурий словно срывает завесу с событий, которые казались запутанными и непонятными. Вы почувствуете, что вернулись к своему внутреннему "я", начнете замечать добрые знаки вокруг и снова доверять будущему. Мутный период позади - теперь все становится на свои места.

