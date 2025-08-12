Посмотрите на изображение и выберите автомобиль, который имеет преимущество в движении.

Всем водителям, даже с большим стажем, полезно решать тесты на знание ПДД онлайн. Знание правил важно не только для безопасности движения, но и соблюдения водительского этикета. Автомобилистам важно знать, в какой ситуации стоит пропускать других участников дорожного движения, а когда - ехать первым.

Мы подготовили интересный тест по ПДД, в котором нужно определить, какая машина имеет приоритет на дороге. Задача кажется простой, ведь требует знание лишь одного правила, но при этом запутывает многих водителей и вызывает немало споров.

Тест на знание правил дорожного движения

Это задание опубликовали эксперты группы "Правила дорожного движения Украины". На картинке изображены два автомобиля, которые едут по главной дороге. Машина в левой полосе собирается продолжить движение прямо по второстепенной дороге, а транспортное средство правой - повернуть налево на главную трассу.

Поскольку одному водителю придется пропустить другого, нужно ответить на вопрос: кто в данной ситуации имеет преимущество, а кто должен подождать и поехать вторым?

Итак, рассмотрим дорожные знаки на картинке. Это знак 5.5, который означает дорогу с односторонним движением, а также 2.3 (главная дорога) и 7.8 (направление главной дороги).

Однако в данной ситуации знаки не влияют на приоритетность, поскольку водители находятся в равных условиях. Они должны руководствоваться правилом ПДД №10.4, согласно которому перед поворотом или разворотом (в том числе в направлении главной дороги) водитель обязан занять крайнее положение соответствующей полосы. То есть для поворота налево машина должна занять левую полосу.

Водитель машины №2 едет в правой полосе, но хочет повернуть налево, что является нарушением. Для соблюдения правила ему стоило заранее перестроиться на левую часть дороги.

Что касается синего автомобиля, то он имеет право ехать с любой полосы. Он не поворачивает, а продолжает ехать прямо, поэтому не должен включать поворотник или перестраиваться.

Правильный ответ на тест ПДД: водитель №1 имеет преимущество на дороге, а машина №2 нарушает правила поворота.

