Ответ на этот сложный тест на знание ПДД удивляет многих водителей.

Каждому автомобилисту нужно иногда проходить тесты на знание ПДД. Со временем некоторые правила забываются и их нужно освежать. Предлагаем вам пройти непростой тест на ПДД Украины, который запутал многих водителей. Нужно выбрать машину, которая совершила поворот на перекресте по правилам.

Условия задачи

Этот тест на ПДД онлайн предлагает ситуацию, в которой двое водителей подъезжают к перекрестку. Зеленый автомобиль хочет повернуть направо на этом перекрестке, а желтый - налево на следующем. На светофоре горит зеленый свет, который разрешает обоим водителям совершить маневр.

Внимательно посмотрите на картинку и на дорожные знаки. Ваша задача - определить, кто из водителей имеет право совершить поворот, не нарушая при этом правила дорожного движения.

Разбор задачи

Рассмотрим знаки дорожного движения, которые присутствуют на картинке. Над светофором расположен знак 2.1 "Дать дорогу", согласно которому водитель должен уступить автомобилям, которые подъезжают к нерегулированному перекрестку по главной дороге.

Ниже расположен знак 4.1 "Движение прямо", который разрешает ехать только в направлении стрелки.

Знак "Дать дорогу" в данной ситуации является недействительным. Это доказывает правило 8.3 ПДД Украины:

Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета.

Однако знак "Движение прямо" остается действительным, поскольку он не относится к знакам приоритетм. Согласно ему, поворот налево и направо на этом перекрестке запрещен, а значит зеленый автомобиль нарушает правила.

Что касается второго водителя, то желтый автомобиль поворачивает по правилам. Поворот запрещен только на этом перекрестке, а на следующем - разрешен.

Таким образом, водитель №1 не нарушает ПДД, а водитель №2 - нарушает.

Вас также могут заинтересовать новости: