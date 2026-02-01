Низкой орбите Земли грозит глобальная катастрофа: ученые предупредили о новых вызовах

Мегасозвездия спутников требуют крайне точного управления.

Спутники и космический мусор все больше загромождают низкую околоземную орбиту планеты. Как пишет futurism.com, ученые предупреждают, что весь этот регион может внезапно превратиться в разрушительный водоворот закрученных обломков. Они будут представлять угрозу для любого космического корабля, который осмелится подняться туда.

Исследование команды ученых разбирает теоретический сценарий, предложенный Дональдом Кесслером из NASA. Сценарий описывает, как всего несколько случайных столкновений между спутниками могут быстро превратиться в замкнутый круг, в котором обломки вызывают еще больше столкновений и еще больше обломков. В худшем случае вихрь опасных обломков может запереть людей на планете и задержать космические полеты на десятилетия.

Учитывая, что на низкую околоземную орбиту запускается больше спутников, чем когда-либо прежде, этот сценарий, который называют синдромом Кесслера, начинает рассматриваться как серьезная возможность. Только SpaceX Илона Маска поддерживает "мегасозвездие" из более чем 9000 одноразовых спутников, Amazon намеревается последовать этому примеру, создав собственное мегасозвездие, а Китай работает над еще одним.

Изначально Кесслер предполагал, что эта орбитальная катастрофа будет разворачиваться в течение многих лет. Но новая работа говорит о мрачном повороте:

"А что, если бы сценарий типа синдрома Кесслера внезапно начался из-за сильной солнечной бури? Эти вспышки Солнца взрывают на Земле электромагнитные волны, которые могут нарушить электрические сети и связь. Теоретически, достаточно мощная вспышка могла бы прервать нашу связь со спутниками и поджечь их навигационные системы, лишив их возможности держать курс".

Ученые называют эту возможность тревожной. Ведь уже сейчас спутники SpaceX должны постоянно выполнять маневры, чтобы избежать столкновения друг с другом и с другими объектами. В прошлом году было выполнено более 300 000 таких маневров.

Исследуя эту возможность, исследователи создали новый показатель под названием CRASH clock, который измеряет, сколько времени понадобится для катастрофического столкновения, если спутники потеряют навигацию во время кризиса, такого как солнечная буря.

"Суть в том, что все будет очень быстро двигаться на юг. Исследователи подсчитали, что спутники могут "сближаться" или пролетать на расстоянии одного километра друг от друга каждые 36 секунд на низкой околоземной орбите – это неприятно близкое расстояние в космосе", – говорится в статье.

Учитывая это, они говорят, что у человечества будет только 5,5 дней для вмешательства, чтобы предотвратить масштабную аварию в случае, если солнечная буря все же произойдет. С другой стороны, подчеркнули авторы, если бы Землю повторно поразило солнечное явление масштаба бури Каррингтона в 1859 году, которая разрушила тогдашнюю телеграфную инфраструктуру планеты, то она бы и сегодня стала причиной отключений электроэнергии по всему миру.

Возможность катастрофы на орбите

Напомним, что мегасозвездие спутников, которые уже выстроились на орбите, ученые сравнивают с карточным домиком, называя их системой, не имеющей прочной опоры. Уже сейчас спутники слишком часто пролетают на расстоянии ближе 1 километра друг от друга.

По расчетам, по состоянию на июнь 2025 года, если бы операторы спутников потеряли возможность отправлять команды для маневров уклонения, катастрофическое столкновение произошло бы примерно через 2,8 дня. А в 2018 году этот показатель составлял 121 день.

