По данным космических трекеров, ежедневно на Землю падает до четырёх спутников из гигантской спутниковой группировки Starlink бизнесмена Илона Маска. Об этом пишет The Independent.

Джонатан Макдауэлл, астроном Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США, зафиксировал в среднем от одного до двух спутников Starlink, сходивших с орбиты в 2025 году. Ожидается, что эта цифра увеличится примерно до пяти в день, поскольку SpaceX продолжает расширять свою космическую интернет-группировку.

Отмечается, что в последние недели в социальных сетях появлялись видеоролики с падением спутников Starlink на Землю, что вызвало опасения, что они могут представлять опасность для людей на Земле. В настоящее время на низкой околоземной орбите отслеживается около 20 000 объектов, включая 12 000 работающих спутников, 8500 из которых - спутники Starlink.

Интересно, что срок службы спутников Starlink составляет около пяти лет, и они специально спроектированы так, чтобы полностью сгореть в атмосфере Земли, прежде чем достичь Земли. Хотя эти события могут показаться тревожными, когда они проносятся по небу, они не представляют опасности.

Доктор Макдауэлл предупредил, что другие объекты, возвращающиеся в атмосферу, могут представлять серьёзную угрозу, поскольку их операторы не контролируют. Он сказал:

"Каждые несколько месяцев появляются сообщения о том, что какой-либо космический аппарат, вернувшись в атмосферу, оказывается на Земле в виде крупного обломка. Поэтому несколько раз в год мы делаем такие точечные выстрелы в людей на Земле, и, к счастью, пока безрезультатно. Пока нам очень везёт, но это ненадолго".

Важно, что сход спутников Starlink с орбиты, возможно, и не представляет опасности для людей, но доктор Макдауэлл отметил, что это всё же может быть проблематично. Учёные всё ещё пытаются понять, какое влияние такая частота сходов с орбиты может оказать на атмосферу Земли. Загрязняющие вещества, образующиеся при сгорании, такие как частицы оксида алюминия, могут способствовать потеплению атмосферы.

"Пока ещё не ясно, даже в эпоху мегасозвездий, будут ли эти эффекты достаточно серьёзными, чтобы стать серьёзными проблемами, но неясно, что и не будут. Эти исследования ведутся прямо сейчас, и если выяснится, что мы уже наносим вред атмосфере, нам придётся пересмотреть некоторые из наших стратегий утилизации", - сказал Макдауэлл.

Использование Starlink Украиной

Ранее издаине The Telegraph писало, что глядя на Украину, как на ориентир, западные государства активно работают над созданием собственных морских дронов. Но, как и украинцы, европейцы упираются в ту же самую проблему - отсутствие реальных альтернатив системе Starlink.

