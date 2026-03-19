Зачем водители заворачивают ключи от машины в фольгу: вы будете удивлены

Технологический прогресс упрощает многие аспекты нашей жизни, но при этом создаёт ранее неизвестные проблемы.

Угонщики автомобилей давно отошли от грубых методов с разбиванием стекол и взломом замка зажигания. Сегодня основой большинства угонов является использование уязвимостей в системах бесключевого доступа. В качестве метода противодействия этому во всем мире водители начали прибегать к нетривиальному методу – заворачивать ключи от автомобиля в алюминиевую фольгу, пишет The West Side Journal.

Технология бесключевого доступа существенно изменила взаимодействие водителей с транспортом. Брелки передают сигнал автомобилю с помощью радиочастот, обычно в диапазоне 315 или 433 МГц. Это удобно, ведь больше не нужно вставлять ключ в замок и собственноручно открывать двери. Однако такое удобство создало серьезную брешь в безопасности, которую преступники научились использовать с высокой эффективностью.

Самым распространенным методом является так называемая relay-атака. Злоумышленники применяют специальные устройства для усиления сигнала ключа, который находится внутри дома. Схема работает так: пока владелец машины отдыхает дома, один из злоумышленников стоит у двери квартиры, другой – рядом с автомобилем. Оба оснащены специальным оборудованием для перехвата сигнала от бесконтактного ключа от автомобиля. Сигнал от ключа "воруется" тем злоумышленником, который стоит у двери, и передается его сообщнику у машины. И машина "считает", что ключ находится рядом. В результате она открывается и заводится, даже если владелец не прикасался к ключам.

Видео дня

С развитием технологий такие устройства становятся дешевле и доступнее, что делает их привлекательным инструментом даже для случайных воров, а не только профессиональных автоугонщиков.

Фольга как метод противодействия

Именно здесь на помощь может прийти обычная алюминиевая фольга, в которую автовладельцы заворачивают ключи от машины, пока находятся дома. Ее эффективность объясняется базовыми законами электромагнитной физики. Заворачивание ключа создает так называемую клетку Фарадея – оболочку, которая блокирует электромагнитные волны. Алюминий является хорошим проводником, поэтому радиосигналы не проникают через фольгу, а распределяются по поверхности материала. В результате брелок полностью теряет возможность передавать или принимать сигнал.

Обычной кухонной фольги достаточно, чтобы заблокировать частоты, используемые в автомобильных ключах. Для лучшего эффекта рекомендуется полностью обернуть брелок без открытых участков и использовать несколько слоев. После этого стоит проверить, реагирует ли автомобиль на ключ поблизости. Поскольку фольга со временем изнашивается, ее желательно периодически заменять.

Впрочем, фольга – лишь один из элементов безопасности. Специалисты советуют использовать комплексный подход. Механические средства, такие как блокировка руля или сигнализация, остаются эффективными сдерживающими факторами. Парковка в освещенных местах с активным движением людей также снижает риск угона.

Другие советы автомобилистам

