Наибольшей популярностью среди воров пользуется Ford Fiesta.

Чаще всего в течение 2024 года угоняли автомобили, среди которых есть много популярных моделей. Об этом свидетельствует новое исследование DVLA от временных экспертов по страхованию автомобилей Tempcover, передает Express.

В частности, в Великобритании в течение прошлого года чаще всего угоняли автомобиль Ford Fiesta, а именно было похищено 4 446 экземпляров популярного супермини, что в среднем составляет 12 единиц в день.

В то же время Ford Focus, старший брат Fiesta, занял третье место в этом перечне.

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"Хотя популярные модели часто становятся объектами краж на дорогах, многие угонщики также охотятся на роскошные модели, которые имеют особую популярность на определенных экспортных рынках. В частности, такие модели, как Range Rover Evoque, BMW 3 серии и Mercedes-Benz C класса, также вошли в топ-10", - отмечают в материале.

В свою очередь в Tempcover отметили, что количество похищенных Ferrari в Великобритании, сократилось с 43 в 2023 году до лишь трех в 2024 году.

Топ-10 самых угнанных автомобилей 2024 года в Великобритании:

Ford Fiesta - 4 446;

Volkswagen Golf - 1 727;

Ford Focus - 1 700;

Toyota RAV4 - 1 260;

BMW 3-Series - 1 207;

Range Rover Evoque - 1 079;

Nissan Juke - 1 027;

Mercedes-Benz C Class - 1 024;

Range Rover Sport - 950;

Vauxhall Corsa - 870.

Независимо от того, какой автомобиль имеет водитель, нужно принять ряд мер, которые могут помочь предотвратить кражу. Водители должны всегда проверять, закрыли ли они свое авто, даже если оставляют его без присмотра на несколько минут.

Также эксперты советуют парковаться в безопасном месте, к примеру, в населенном и хорошо освещенном районе. Это может помочь сдержать воров, ведь в такой местности они находятся в большей опасности.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее известный автомеханик Скотти Килмер назвал авто, которого следует избегать в 2025 году. По его словам, не стоит покупать полноприводные модели, которые обычно "стоят дороже" и имеют "худший" пробег на бензине и дизельном топливе, чем другие автомобили.

В то же время другой автоэксперт Крис Пайл рассказал о 5 спортивных автомобилях, которые он никогда не купил бы. Он отметил, что речь идет о Nissan Z, Audi R8, Jaguar F-Type, Toyota GR Supra и Chevy Camaro.

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