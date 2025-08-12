Американские поезда существенно отстают от мировых лидеров.

Мировым лидером скорости поездов стал китайский Fuxing Hao со скоростью движения в 349 км/ч. В десятку самых быстрых поездов мира также вошли поезда из Японии, Франции, Марокко, Испании и других стран, пишет Business Insider.

Отмечается, что компания Amtrak в США объявила о запуске обновленной линии скоростных поездов NextGen Acela, которые будут курсировать в Северо-Восточном коридоре, соединяя такие города, как Бостон, Нью-Йорк и Вашингтон, округ Колумбия.

Эти поезда будут развивать максимальную скорость в 160 миль/ч (257 км/ч), что уже является самым быстрым поездом в США. Однако даже обновленные американские поезда пока существенно отстают от мировых лидеров. Самые быстрые поезда сегодня курсируют в Китае, Японии, Франции и других странах, развивая стабильную скорость более 300 км/ч.

Видео дня

ТОП-10 самых быстрых поездов в мире по типичной скорости движения:

Fuxing Hao, Китай - 217 миль/ч (349 км/ч);

JR East E5, Япония - 199 миль/ч (320 км/ч);

TGV, Франция - 199 миль/ч (320 км/ч);

Al Boraq, Марокко - 199 миль/ч (320 км/ч);

AVE S-103, Испания - 193 мили/ч (311 км/ч);

KTX, Южная Корея - 190 миль/ч (306 км/ч);

Shanghai Maglev, Китай - 186 миль/ч (299 км/ч);

Trenitalia Frecciarossa 1000, Италия - 186 миль/ч (299 км/ч);

ICE3, Германия - 186 миль/ч (299 км/ч);

Eurostar e320, Великобритания - 186 миль/ч (299 км/ч).

Железнодорожный транспорт - последние новости

16 июля стало известно, что на высокоскоростной железнодорожной линии "Рим-Неаполь" установили первую в Италии систему раннего оповещения о землетрясениях, которая автоматически останавливает поезда, используя для их обнаружения специальные датчики.

15 июля сообщалось, что Министерство обороны Нидерландов обсуждает с национальной железной дорогой покупку старых вагонов, которые можно переоборудовать в поезда медицинской эвакуации военнослужащих.

Вас также могут заинтересовать новости: