Мировым лидером скорости поездов стал китайский Fuxing Hao со скоростью движения в 349 км/ч. В десятку самых быстрых поездов мира также вошли поезда из Японии, Франции, Марокко, Испании и других стран, пишет Business Insider.
Отмечается, что компания Amtrak в США объявила о запуске обновленной линии скоростных поездов NextGen Acela, которые будут курсировать в Северо-Восточном коридоре, соединяя такие города, как Бостон, Нью-Йорк и Вашингтон, округ Колумбия.
Эти поезда будут развивать максимальную скорость в 160 миль/ч (257 км/ч), что уже является самым быстрым поездом в США. Однако даже обновленные американские поезда пока существенно отстают от мировых лидеров. Самые быстрые поезда сегодня курсируют в Китае, Японии, Франции и других странах, развивая стабильную скорость более 300 км/ч.
ТОП-10 самых быстрых поездов в мире по типичной скорости движения:
- Fuxing Hao, Китай - 217 миль/ч (349 км/ч);
- JR East E5, Япония - 199 миль/ч (320 км/ч);
- TGV, Франция - 199 миль/ч (320 км/ч);
- Al Boraq, Марокко - 199 миль/ч (320 км/ч);
- AVE S-103, Испания - 193 мили/ч (311 км/ч);
- KTX, Южная Корея - 190 миль/ч (306 км/ч);
- Shanghai Maglev, Китай - 186 миль/ч (299 км/ч);
- Trenitalia Frecciarossa 1000, Италия - 186 миль/ч (299 км/ч);
- ICE3, Германия - 186 миль/ч (299 км/ч);
- Eurostar e320, Великобритания - 186 миль/ч (299 км/ч).
Железнодорожный транспорт - последние новости
16 июля стало известно, что на высокоскоростной железнодорожной линии "Рим-Неаполь" установили первую в Италии систему раннего оповещения о землетрясениях, которая автоматически останавливает поезда, используя для их обнаружения специальные датчики.
15 июля сообщалось, что Министерство обороны Нидерландов обсуждает с национальной железной дорогой покупку старых вагонов, которые можно переоборудовать в поезда медицинской эвакуации военнослужащих.