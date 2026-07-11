Плавучие солнечные панели дали неожиданный результат на рыбной ферме в Чили

Планировалось просто обеспечить ферму собственным электричеством, но результат превзошёл ожидания.

На лососевой ферме в Чили владельцы установили плавучие солнечные панели, чтобы сократить использование дизельного топлива, но получили еще один неожиданный эффект. Как пишет издание Ecoportal, новая инфраструктура превратилась в естественное убежище для тысяч лососей, которые начали активно использовать затененное пространство под панелями.

Речь идет о ферме Huar Norte компании Mowi, расположенной в чилийском регионе Лос-Лагос. Ранее объект полностью зависел от дизельных генераторов, которые обеспечивали электроэнергией все производственные процессы. Однако такая система не только сопровождалась значительными выбросами углерода, но и создавала постоянный шум и вибрации под водой, что негативно сказывалось как на рыбе, так и на персонале.

Чтобы сократить зависимость от ископаемого топлива, Mowi объединила усилия с компанией AKVA Group, которая разработала новую конструкцию садков, в то время как Alotta Energy предоставила плавучую солнечную электростанцию, а Fjord Maritime – систему накопления энергии. Как отмечается в публикации, после запуска проекта на ферме исчезли шум дизельных двигателей и подводные вибрации.

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По данным издания, гибридная солнечная система уже покрывает около 57% энергетических потребностей фермы. Это позволяет ежегодно отказаться от использования более 100 тонн дизельного топлива и значительных выбросов углерода в атмосферу. Кроме того, теперь на ферму реже требуется доставлять топливо на судах, что также снижает воздействие на окружающую среду.

Впрочем, самым неожиданным результатом стала реакция дикой природы. Плавучие панели создали обширные затененные участки над садками, а уменьшение шума и движения судов сделало территорию значительно спокойнее. Эти изменения привлекли тысячи лососей, которые начали использовать пространство под панелями в качестве укрытия.

"Теперь, в отсутствие шума турбин и беспокойства от судов, доставляющих топливо, ферма стала океаническим оазисом", – говорится в публикации.

В публикации отмечается, что дополнительными преимуществами стали более чистая вода, защита от хищных птиц и меньшее воздействие прямых солнечных лучей. Именно эти факторы сделали новую среду особенно привлекательной для рыбы.

Издание подчеркивает, что положительный эффект оказался случайным и изначально не планировался, но продемонстрировал, как технологические решения могут приносить неожиданную пользу природе.

Солнечные панели и экология

Как писало УНИАН, на солнечной электростанции Westmill в южной Англии производство энергии совместили с восстановлением природных экосистем. После установки панелей территорию засеяли местными растениями и организовали выпас овец, которые естественным образом контролируют растительность и удобряют почву.

Это заставило инженеров изменить конструкцию станции, сделав её более прочной и устойчивой к непогоде, а животные получили дополнительную защиту от солнца и непогоды.

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