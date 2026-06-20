Под солнечными панелями птиц в три раза больше, чем на соседних полях, но при одном условии

Наибольшая разница наблюдалась там, где солнечные электростанции эксплуатировались с учетом природных условий.

Солнечные электростанции часто рассматривают как угрозу для сельской местности. Такую картину легко представить - ряды темных панелей, раскалённая земля под ними и ландшафт, который кажется слишком тихим для птиц, насекомых и тех небольших событий, из которых складывается сельская жизнь. Об этом пишет econews.

"Новые данные из Испании свидетельствуют о том, что эта картина, по крайней мере в некоторых случаях, является неполной. В нескольких солнечных парках, исследованных в 2025 году, учёные обнаружили больше видов птиц на территории огороженных солнечных электростанций, чем на соседних полях, где ведётся интенсивное сельское хозяйство, что ставит более острый вопрос в рамках энергетической дискуссии", - отмечается в материале.

Что, может быть, дело не только в панелях, а в том, как управляют землёй под ними?

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Наиболее точные данные получены из трех провинций Испании. В частности, в Мингланилье, что в провинции Куэнка, ученые насчитали 32 вида птиц на территории солнечной электростанции и 19 - в соседней контрольной зоне.

В то же время в Ревилья-Вальехера, что в провинции Бургос, они обнаружили 39 видов внутри и 34 - снаружи, тогда как в Трухильо, что в провинции Касерес, было зафиксировано 31 вид внутри и 25 - снаружи.

Эта закономерность наблюдается не только в Испании

Подобное исследование, проведенное в Англии, позволяет лучше понять испанские выводы. В частности, оно показало, что на солнечных электростанциях в болотистой местности Восточной Англии наравне с соседними пахотными угодьями обитало больше видов птиц и больше отдельных особей.

"Наибольшая разница наблюдалась там, где солнечные электростанции эксплуатировались с учетом природных условий. На участках с живыми изгородями, смешанной растительностью и менее интенсивным скашиванием птиц было почти втрое больше, чем на соседних пахотных землях", - подчеркнули в материале.

Доктор Кэтрин Уэйт, исследовательница Кембриджского университета и соавтор исследования, сказала:

"Наше исследование показывает, что если организовать производство солнечной энергии определенным образом, то вы не только обеспечиваете чистую энергию, но и способствуете биоразнообразию".

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