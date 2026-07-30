На солнечную ферму повадились медведи: их остановила армия из 180 тысяч пчёл

Работники поселили их рядом с объектом чистой энергетикии, в итоге пчелы стали живым барьером.

Когда объекты чистой энергетики расширяются в зоны дикой природы, осложнения неизбежны. После того как участок густо залесённой земли был расчищен под солнечную установку в Виргинии, операторам пришлось столкнуться с постоянными вторжениями чёрных медведей. Их присутствие представляло угрозу для чувствительной и дорогостоящей инфраструктуры.

Вместо того чтобы пойти путём усиления охраны или агрессивной борьбы с вредителями, объект выбрал природную систему защиты, пишет The Pulse.

Были установлены четыре улья, чтобы разместить 180 000 медоносных пчёл. Как же они отпугивают медведей?

Видео дня

Почему чёрных медведей привлекала солнечная электростанция

С таким названием, как Black Bear Solar ("Солнечная станция "Чёрный медведь""), кажется вполне уместным, что сами медведи пришли её проверить. Особенно учитывая, что объект мощностью 1,6 мегаватта расположен прямо на их территории в округе Бекингем.

Передовые двусторонние (бифациальные) панели работают с 2022 года, вырабатывая возобновляемое электричество на площадке прямо по соседству с густым лесом.

Американские чёрные медведи известны своим любопытством – это одна из причин, по которой они забредают на промышленные объекты. Другие факторы – расширение территории или поиск новых источников пищи.

Решительно настроенного медведя не остановить стандартной сетчатой оградой, ведь он легко может прорвать проволоку, опрокинуть опорные столбы или попросту сделать подкоп под периметром.

Внутри объекта высокотехнологичные электрические, проводные, мониторинговые и конструктивные элементы легко повреждаются, когда медведь трётся о рамы или обследует компоненты. Расходы на ремонт монтажного оборудования или проводки быстро накапливаются. Это также вызывает логистические проблемы и перебои в выработке электроэнергии.

Техникам площадки нужен был практичный план с минимальным воздействием, чтобы защищать периметр в долгосрочной перспективе.

Агровольтаический подход отвечает на угрозы инфраструктуре

Забота об окружающей среде становится всё более важным аспектом проектирования возобновляемой энергетики. Защита сельских установок требует баланса между физической и экологической защитой.

Очевидный вариант – электроизгородь – сопряжён с высокими затратами на установку, постоянным обслуживанием как самой ограды, так и близлежащей растительности, а также с опасностью для более мелких местных видов.

Есть и расчистка земли для создания буферных зон, которая уничтожает больше среды обитания и приводит к эрозии почвы. Всё это противоречит цели проектов чистой энергетики – устойчивости.

Управляющим станции нужно было безопасное, недорогое и экологичное решение. Они обратились к агровольтаике, объединившись с Mountain Horse Apiaries для оценки вариантов биологической границы.

Результатом стала уникальная стратегия, основанная на защитных инстинктах кормящихся насекомых и сенсорных реакциях крупных млекопитающих. Колонии медоносных пчёл разместили вблизи уязвимых путей доступа и пограничных линий, и план был испытан на практике.

Самоподдерживающаяся защитная экосистема

Система барьера из медоносных пчёл работает, воздействуя на чувствительность медвежьей морды. Хотя густая шерсть служит щитом от мелких травм, нос, уши, ноздри и глаза животного крайне чувствительны.

Когда медведь приближается к улью, пчёлы-охранницы вокруг него немедленно переходят в режим защиты. Они атакуют открытую кожу медведя, и болезненные укусы вызывают сильную отрицательную психологическую ассоциацию.

Это эффективный приём выработки условного рефлекса, который приучает животных избегать станции, не причиняя им долговременного вреда.

Цветы тоже стали частью антимедвежьей стратегии

Чтобы поддерживать колонии, операторы площадки засеяли участок размером около 5,3 гектара местной цветущей растительностью, включая белый клевер, рудбекию, бородач малый, водосбор восточный и кореопсис ланцетовидный.

Этот цветочный покров даёт нектар, позволяя ульям производить товарный мёд, одновременно поддерживая оборонительную линию по периметру.

Эта стратегия демонстрирует, как сельскохозяйственные партнёрства могут разрешать сложные конфликты вокруг инфраструктуры, защищая производство чистой энергии и при этом повышая биоразнообразие. Такой двойной подход предлагает эффективную, масштабируемую и устойчивую модель для солнечных электростанций, которым по всей стране приходится сосуществовать с дикой природой.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые выяснили, почему океан заполонили зловонные водоросли.

Вас также могут заинтересовать новости: