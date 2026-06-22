Французский разработчик создал модульную ветровую турбину, которую можно собрать где угодно

Турбину можно использовать в самых разных условиях, в том числе и на морских платформах.

Французский разработчик Фабьен Брюн разработал концепцию модульной ветровой турбины, которая может обеспечить электроэнергией регионы, не имеющие доступа к централизованной энергосети. Об этом сообщает Interesting Engineering со ссылкой на сайт проекта Wind To Watt.

Проект основан на принципе, что чистая энергия должна быть доступна везде, а не поступать исключительно через гигантские централизованные объекты.

"Wind To Watt разрабатывает модульную, простую с технической точки зрения и масштабируемую ветроэнергетическую систему, предназначенную для массового производства и внедрения по всему миру без необходимости создания мощной инфраструктуры", – отметил разработчик.

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Турбина предназначена для эксплуатации в различных условиях, в том числе на морских платформах. Система функционирует без использования тяжелой техники, специализированных кранов или физических изменений местности.

Особенности конструкции

Турбина изготавливается из алюминиевых труб и пластиковых тентов, что обеспечивает лёгкость конструкции. Благодаря такому выбору материалов отпадает необходимость в бетонном фундаменте и сложных подключениях к энергосети. Установку можно транспортировать и монтировать непосредственно на месте, без привлечения специализированной техники или специалистов.

Перерабатываемые компоненты для предотвращения образования отходов

Благодаря использованию алюминия и пластика проект стремится решить проблему отходов в ветроэнергетике. В традиционных турбинах используются композитные стеклопластиковые лопасти, которые невозможно утилизировать, поэтому по окончании срока службы они обычно попадают на свалки. В то же время концепция Брюна предусматривает полную пригодность деталей к вторичной переработке уже на этапе проектирования.

Экономическая доступность технологии

Розничная цена турбины составляет 2500 евро, а ориентировочные расходы на обслуживание – 50 евро в год. Проект прогнозирует окупаемость инвестиций в течение пяти лет и чистую прибыль в размере 10 тысяч евро в течение 25-летнего срока эксплуатации. Такая ценовая модель делает технологию доступной для отдельных фермеров, изолированных общин и удаленных объектов.

Модульная конструкция для местных нужд

Этот подход позволяет масштабировать систему в соответствии с конкретными потребностями в энергии. По сравнению со стационарными монолитными ветрогенераторами такие модульные блоки легче транспортировать, ремонтировать и адаптировать к различным локациям. Это делает их гибким инструментом, а не постоянным инфраструктурным проектом.

Ориентация на мировые рынки

Несмотря на то, что проект все еще находится на стадии разработки, он уже получил техническое и коммерческое признание на международном уровне. Компания сформировала базу из более чем 90 стратегических контактов в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Индии. Эта сеть ориентирована на регионы, которые часто остаются без внимания при традиционном внедрении возобновляемой энергетики.

Больше новостей о возобновляемой энергетике

Ранее сообщалось, что канадский стартап разработал портативную ветровую турбину, способную работать даже ночью и под дождем. Отмечалось, что устройство может стать альтернативой солнечным панелям.

Также УНИАН писал о том, что в Швейцарии под землей строится крупнейшая в мире аккумуляторная батарея. Она заряжается от солнца и ветра и должна помочь избежать перебоев с электричеством.

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