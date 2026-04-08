Зимой солнечные панели работают хуже: и причина не в холоде

Популярный источник энергии оказался под ударом стихии, которая обходится дороже ураганов и заставляет владельцев платить дважды.

Владельцы солнечных панелей по всему миру столкнулись с новой опасностью, которую принесла плохая погода этой зимой. Как выяснилось, у солнечной генерации есть "слабое место", которое ранее недооценивали, пишет издание The Puls.

Известно, что солнечная энергия стала настоящим спасением для многих, кто стремился "уменьшить или полностью избавиться от зависимости от национальной сети".

Модульный характер солнца и ветра позволил избежать огромных инвестиций, которые требуют нефтеперерабатывающие заводы. Только в прошлом году Китай добавил рекордные 240 ГВт мощности, что стало крупнейшим приростом в истории. Однако геополитические бури и война в Иране заставили мир переосмыслить энергетическую безопасность, подтолкнув миллионы людей к созданию автономных домов.

Как пишут СМИ, даже у этого рынка есть "ахиллесова пята".

"Мы знаем, что солнечные панели могут выдерживать снег, но вы, возможно, не осознаете, как конвективные бури наносят ущерб миллионам солнечных панелей по всему миру", – отмечает автор.

По имеющимся данным, именно град стал причиной того, что конвективные явления теперь "превзошли ураганы как самый дорогостоящий аспект возобновляемой энергетики".

По мнению экспертов компании Allianz, это создает новую тревогу для миллионов владельцев.

Даже в высоких кабинетах ощутили эту проблему. Американский конгрессмен Томас Месси, который питает свой дом через "сложное сочетание солнечных панелей, подающих энергию на выброшенную батарею Tesla", тоже оказался перед лицом новых рисков. Хотя существуют лайфхаки для повышения эффективности панелей, против физического разрушения льдом они бессильны.

Ситуация осложняется тем, что "геополитические проблемы и национальные узкие места в сетях затруднили поставки энергии".

Пока в Британии ветровые станции рискуют остановить страну из-за сверхмощных порывов, а ученые учат роботов "плавать" в пространстве-времени по формулам Эйнштейна 1905 года, обычным владельцам панелей советуют срочно увеличить страховку жилья.

