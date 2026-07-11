11 хитростей с содой, которые заменят половину бытовой химии

Она может очищать различные поверхности.

Обычная пищевая сода, которая есть на кухне у большинства хозяек, способна заменить целый арсенал бытовой химии, пишет Good Housekeeping.

Эксперты составили список поверхностей и предметов, которые можно освежить или очистить с помощью этого недорогого средства. Главное правило – сода не является дезинфицирующим средством и не заменит средства для глубокой очистки, но прекрасно справляется с легкими загрязнениями и неприятными запахами.

Один из самых простых лайфхаков – освежение матраса. Достаточно присыпать поверхность содой, слегка потереть щеткой, оставить на 15–30 минут, а затем пропылесосить. Так же можно убрать запах и с ковра – только перед этим стоит опорожнить контейнер пылесоса, чтобы он лучше всасывал порошок.

Видео дня

Для электрического чайника с накипью советуют всыпать 1–2 чайные ложки соды, залить водой хотя бы наполовину, вскипятить, выключить и дать постоять около 20 минут, после чего тщательно промыть.

Забитую или неравномерно загрязненную лейку душа можно очистить пастой из соды и воды – нанести губкой, а затем промыть горячей водой. Если накипь сильнее, поможет дополнительное замачивание в уксусе.

Помутневшая посуда и бокалы тоже поддаются очистке содой: достаточно потереть пятно содой на кончике пальца – она достаточно мягкая, чтобы не поцарапать стекло. Для более деликатных поверхностей стоит добавить немного воды, чтобы получилась паста.

Пригоревший жир в аэрогриле удаляют так же пастой из соды и нескольких ложек воды – нанести мягкой тряпочкой, потереть и протереть насухо. Легкую грязь на решетках духовки удаляют содой и губкой, а вот с стойкими пятнами лучше справится специальный спрей.

Освежить затирку между плиткой можно смесью соды и перекиси водорода – нанести пасту, оставить на несколько минут, потереть и смыть. А для устранения неприятного запаха из измельчителя мусора соду сыплют прямо в отверстие после промывки посудомоечным средством, иногда добавляя уксус для образования пены.

Мелкие пятна ржавчины на нержавеющей стали удаляют влажной тряпкой, смоченной в содовом порошке, а завершают обработку полирующим средством для стали – главное, сначала проверить средство на незаметном участке. Для обычных царапин и пятен на поверхностях и мойках достаточно насыпать немного соды на влажную губку и аккуратно потереть.

Ранее УНИАН писал, что избавиться от неприятного запаха белья после стирки помогает специальный компонент в порошке – фермент липаза. Он расщепляет жировые остатки на ткани, в частности кожное сало, которое со временем придает одежде затхлый запах даже после стирки.

Вас также могут заинтересовать новости: