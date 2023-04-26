Украинские власти собирают цифровую информацию с полей боя и разрушенных в результате российского вторжения городов.

Украина сотрудничает с Федеральным бюро расследований США и американскими компаниями для сбора доказательств военных преступлений россиян. В частности, их интересует такая информация, как геолокация и мобильные телефоны.

Об этом пишет Reuters. Как заявил на конференции по кибербезопасности RSA в Сан-Франциско спецагент ФБР Алекс Кобзанец, украинские власти собирают цифровую информацию с полей боя и разрушенных в результате российского вторжения украинских городов.

"Сбор этих данных, анализ этих данных, обработка этих данных - это то, в чем ФБР имеет опыт работы", - сказал Кобзанец, ранее работавший атташе по правовым вопросам агентства в Украине.

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По его словам, эта работа включает изучение информации с мобильного телефона, судебно-медицинский анализ образцов ДНК, а также анализ частей тела, собранных на полях сражений.

"Следующий шаг - это работа с национальными операторами США, передача этой информации... получение информации об абонентах, получение информации о геолокации, где это возможно", - добавил Кобзанец.

Он добавил, что ФБР в течение последних полутора лет работало над тем, чтобы помочь Украине также идентифицировать российских коллаборантов и шпионов, действующих в Украине, и российские силы, которые действовали за пределами Киева во время вторжения.

Reuters также отмечает, что американские компании по безопасности и официальные лица были главным партнером Украины в ее усилиях противостоять российским кибератакам, с которыми она борется по крайней мере с 2015 года.

Начальник Департамента киберинформационной безопасности СБУ Илья Витюк отметил, что если за последние несколько лет количество российских атак против Украины возросло, то в последние месяцы они стали более целенаправленными.

"В уголовном деле очень сложно доказать, кто виноват. Для нас очень важно получить как можно больше информации о российских киберпреступниках... Потому что мы собираем всю эту информацию и приобщаем ее к нашим уголовным делам. Мы считаем, что это дело о кибервоенных преступлениях является чем-то новым. Именно здесь мы стали свидетелями первой полномасштабной кибервойны", - сказал Витюк.

Признания россиян в совершении военных преступлений

Российский проект gulagu.net опубликовал интервью с двумя "вагнеровцами", которые признались в совершении многочисленных военных преступлений в Украине.

Так, зэк-"вагнеровец" Алексей Савичев рассказал, что лично взрывал ямы с российскими дезертирами и украинскими пленными. В частности, он признался, что убил 60 человек, которые сидели в яме вместе с трупами погибших ранее. Кроме этого Савичев признался в зверской казни 10 подростков в Бахмуте: массовый расстрел мирных устроили после того, как из города уехали журналисты.

Другой "вагнеровец" Алзамат Улдаров признался в убийстве нескольких сотен гражданских в подвале девятиэтажки в Бахмуте. Среди взрослых там были десятки детей. Он также рассказал и о расстрелах украинских детей, в частности, как он выстрелом в голову убил 5-летнюю девочку.

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