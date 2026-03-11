Ученые придумали, как спасти ежей от колес автомобилей

Они проверяли слуховую реакцию ствола мозга у 20 ежей.

Ежи способны слышать очень высокие частоты, что открывает возможность создания специальных отпугивателей. Ученые считают, что ультразвуковые технологии могут помочь уменьшить гибель животных под колесами автомобилей, пишет издание The Guardian.

По оценкам аналитиков, опубликованным в журнале Biological Conservation, транспортные средства убивают до одного из трех ежей, что является важной причиной резкого упадка этого любимого млекопитающего по всей Европе за последние десятилетия.

Оксфордские исследователи совместно с коллегами из Дании проверяли слуховую реакцию ствола мозга у 20 ежей из центров спасения дикой природы. Для этого на животных прикрепили небольшие электроды, которые фиксировали электрические сигналы между внутренним ухом и мозгом, в то время как через громкоговоритель воспроизводили короткие звуковые импульсы.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Biology Letters, электроды обнаружили, что ствол мозга ежа срабатывает при воспроизведении сигналов в диапазоне от 4 до 85 кГц. Это показывает, что они могут слышать очень высокие частоты в ультразвуковом диапазоне свыше 20 кГц. Для сравнения, люди могут слышать только до 20 кГц, а собаки - до 45 кГц.

Исследователи также просканировали ухо мертвого ежа, чтобы создать его 3D-модель. Она показала ранее неизвестные особенности строения: у животных очень маленькие, плотные косточки в середине уха и частично сросшийся сустав между барабанной перепонкой и первой косточкой. Это делает цепь костей более жесткой и помогает ежам лучше слышать высокие звуки. Подобные черты встречаются у летучих мышей, которые используют ультразвук для поиска добычи.

По словам исследователей, эти открытия могут помочь создавать садовые триммеры, газонокосилки и даже автомобили с ультразвуковыми отпугивателями, чтобы держать ежей подальше от опасных мест. Хотя домашние животные, например, собаки, тоже слышат ультразвук, частоты, на которые реагируют ежи, позволяют делать отпугиватели, которые не будут беспокоить домашних любимцев.

"Обнаружив, что ежи слышат ультразвук, следующим этапом будет поиск партнеров в автомобильной промышленности для финансирования и разработки звуковых отпугивателей для автомобилей. Если наши будущие исследования покажут, что можно разработать эффективное устройство для отпугивания ежей от автомобилей, это может оказать значительное влияние на уменьшение угрозы дорожного движения для исчезающего европейского ежа", - сказала доктор Софи Лунд Расмуссен, главный исследователь, доцент кафедры исследований по охране дикой природы Оксфордского университета и Копенгагенского университета.

Дикая природа

Ранее УНИАН писал, что ученые завезли бобров в пустынный регион США, чтобы помочь спасти местную реку от пересыхания. Бобры строят плотины, которые удерживают воду, создают пруды и помогают рыбе и другим животным выживать во время засушливых периодов. За шесть лет после переселения животных уровень воды поднялся, экосистема стала более устойчивой, и рыба активно вернулась.

Добавим, что медведь, который провел почти 27 лет в металлической клетке на "желчной ферме" во Вьетнаме и не видел неба, наконец вышел на свободу. Зоозащитники спасли его из ужасных условий и выпустили на свободу. Хотя такие фермы во Вьетнаме официально запрещены, еще многие медведи ждут спасения.

