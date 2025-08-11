Его первый полет состоялся в далеком 1955 году.

Сегодня многие военные самолёты могут преодолевать звуковой барьер и выходить на сверхзвуковой режим полёта. Некоторые коммерческие модели тоже способны на это, включая "Конкорд", известный своими рекордными перелётами.

В результате мы имеем довольно хорошее понимание побочных эффектов полёта быстрее скорости звука, включая звуковой удар, пишет SlashGear. Но какой самолет владеет самым громким звуковым ударом в истории?

Какой истребитель "самый громкий"

Звуковой удар возникает в результате того, что молекулы воздуха сжимаются и отталкиваются в стороны, когда самолёт мчится вперёд. Это создаёт ударную волну, производящую громкий хлопок, который могут услышать свидетели на земле.

Самый громкий звуковой удар в истории принадлежит самолёту XF-84H корпорации Republic Aviation, также известному как "Thunderscreech" ("Громовой визг"). По версии Книги рекордов Гиннесса, это был самый громкий самолёт в мире: его вращающиеся винты создавали звуковые удары при скорости Маха 1,18 — около 900 миль в час (примерно 1 450 км/ч).

Однако самый громкий звуковой удар — это не обязательно самый сильный.

Параметром, по которому измеряется мощь звукового удара, является избыточное давление, определяемое NASA как "величина повышения давления по сравнению с нормальным атмосферным, которое нас окружает (2 116 psf / 14,7 psi)". По этому показателю в 1967 году был зафиксирован самый мощный звуковой удар, произведённый истребителем F-4 Phantom.

Самый мощный звуковой удар — эксперимент ВВС США

В обычных условиях полёта F-4 Phantom создаёт звуковой удар силой примерно 21 фунт на квадратный фут (psf). Однако ВВС специально довели самолёт до предела, чтобы определить, какой мощности удар он способен произвести. F-4 Phantom, быстрый истребитель, снятый с вооружения в 90-х, достиг рекордного избыточного давления в около 700 кг на квадратный метр, пролетая примерно в 30 метрах над землёй. Это произошло через 20 лет после того, как Чак Йегер впервые преодолел звуковой барьер.

В последующие годы военные начали изучать звуковые удары как потенциальное оружие, способное оказывать физиологическое и психологическое воздействие.

Однако речь шла не только о разработке вооружений — чиновников также интересовали последствия полётов, превышающих скорость звука, для гражданской авиации и населения. Ведь регулярные сверхзвуковые рейсы были бы очень опасны, если бы звуковые удары могли представлять угрозу для зданий или людей поблизости. Поэтому крайне важно понимать, насколько опасно то или иное значение избыточного давления.

Звуковые удары могут наносить ущерб, но это редкость

Сверхзвуковые полёты уже наносили ущерб. В октябре 1953 года Пентагон проводил демонстрацию новейшего на тот момент F-100 Super Sabre. Когда пилот пролетел мимо зрителей, в одном из зданий аэропорта выбило шесть витринных окон и 27 небольших стёкол. К счастью, никто не пострадал.

Для значительного повреждения зданий требуется как минимум 78 кг на квадратный метр избыточного давления, а для нанесения физического вреда человеку удар должен быть намного сильнее. По оценкам NASA, около 3 515 кг на квадратный метр избыточного давления способны повредить барабанные перепонки — это примерно в пять раз больше, чем у рекордного полёта F-4 Phantom.

Тем не менее опасность существует: резкие перепады давления при 10 555 кг на квадратный метр или более могут даже повредить лёгкие наблюдателя.

