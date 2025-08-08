Несмотря на успех, замену "Viper" постепенно осуществляет малозаметный F-35 Lightning II. Однако США планируют сохранять F-16 в боевом составе как минимум до 2040-х годов.

Более полувека после своего первого полета F-16 Fighting Falcon остается одним из самых распространенных истребителей четвертого поколения в мире. По данным Flight Global, по состоянию на 2025 год самый большой флот "Viper" имеют Соединенные Штаты - 875 активных машин в составе ВВС и ВМС, пишет Slash Gear.

Второе место в мировом рейтинге занимает Турция с 238 самолетами, далее следуют Израиль (223) и Египет (218). В первую десятку также вошли: Южная Корея (167), Греция (152), Тайвань (138), ОАЭ (76), Пакистан (75) и Сингапур (60). Всего в мире эксплуатируется более 3100 F-16, что делает эту модель по-настоящему глобальной.

F-16 стал результатом переосмысления воздушного боя после войны во Вьетнаме, когда американские тяжелые истребители уступали маневренным советским МиГам. "Истребительная мафия" - группа офицеров и инженеров - продвинула концепцию легкого, маневренного самолета с аэродинамической нестабильностью и электродистанционным управлением, что обеспечило непревзойденную ловкость в бою.

Со временем F-16 превратился в универсальную боевую платформу, способную выполнять широкий спектр задач - от воздушного боя до ударов по наземным целям и противоракетной обороны. Относительно низкая стоимость эксплуатации и широкое присутствие в странах НАТО и союзников обеспечили ему длительную жизнь в строю.

