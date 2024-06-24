Опасными для человека могут быть даже некоторые из самых маленьких существ в мире.

Самые опасные животные в мире отличаются не физической силой и размерами. На самом деле, некоторые из самых маленьких существ в мире могут быть опасными для человека, распространяя болезни. Океан также является домом для некоторых из самых ядовитых существ на планете. В то же время люди являются одними из самых смертоносных существ, пишет Live Science.

В список самых опасных животных выглядит следующим образом:

Комары

Самым смертоносным животным в мире является крошечный комар. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), болезни, переносимые комарами, такие как малярия, в среднем убивают 780 000 человек в год. Эти летающие кровососущие насекомые обычно живут в жаркой, влажной среде вблизи источников воды, что позволяет им размножаться и процветать.

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Их насчитывают более 3500 видов во всем мире. Однако лишь небольшое количество из них (Anopheles, Aedea и Culex) являются переносчиками смертельно опасных заболеваний, таких как малярия, желтая лихорадка, денге и вирус Зика.

Люди

Человек (Homo sapiens) – одно из самых опасных наземных млекопитающих в мире. В отчете ВОЗ за 2019 год зафиксировано 475 000 смертей от убийств в странах-членах организации. Самый высокий уровень убийств зафиксирован в Центральной Америке и Карибском бассейне. По данным ВОЗ, травмы, связанные с насилием, которые могут включать дорожно-транспортные происшествия и самоубийства, ежегодно убивают 1,25 миллиона человек.

Согласно исследованию 2023 года, люди также имеют хищническую нишу, которая эволюционировала на протяжении веков с развитием технологий. Человеческое поведение также оказывает разрушительное влияние на планету.

Черная мамба

Самая смертоносная змея Африки – черная мамба – невероятно быстрый и смертоносный вид ядовитых змей, обитающий в странах Африки к югу от Сахары. Укус черной мамбы (Dendroaspis polylepis) является смертельным из-за количества яда, который она может впрыснуть, и скорости, с которой ядовитый токсин начинает действовать. После укуса человек может почувствовать паралич тела, затрудненное дыхание и отказ органов, включая остановку сердца. Смерть может наступить в период от трех до 16 часов, хотя некоторые люди могут испытать серьезные трудности с дыханием менее чем за 30 минут.

Пыльчатые гадюки

Ядовитая пильчатая гадюка (Echis carinatus) – особенно агрессивный и опасный вид змей, принадлежащий к семейству гадюковых, который вместе с индийской коброй (Naja naja), гадюкой Рассела (Daboia russelii) и обыкновенным полозом (Bungarus caeruleus) является причиной большинства из 58 000 смертей в год в Индии. По данным ВОЗ, смертность от укусов змей в мире чаще всего вызывают ядовитые змеи.

Собаки

Лучший друг человека также может быть смертельно опасным. По данным ВОЗ, укус бешеной собаки является основной причиной бешенства в мире (99% случаев заболевания людей во всем мире). Большинство случаев бешенства регистрируется в странах Азии и Африки, где существует большое количество бродячих собак, которые являются переносчиками болезни, а также ограниченный доступ к медицинской помощи для лечения бешенства. Вирус бешенства поражает центральную нервную систему и приводит к смерти в среднем в течение 1-3 месяцев.

Обыкновенные бегемоты

Бегемоты являются самыми смертоносными наземными млекопитающими в мире, убивая в среднем 500 человек в год в Африке – больше, чем львы и другие высшие хищники. Несмотря на свои неуклюжие размеры, самец бегемота может весить 2065 кг. Обычный бегемот является агрессивным и территориальным диким животным, которое может развивать скорость до 32 км/ч на суше и 13 км/ч в воде, что делает его невероятно опасным для человека. Бегемоты (Hippopotamus amphibius) также имеют острые зубы.

Львы

Лев может быть агрессивным к людям, нападая и убивая острыми зубами и когтями, когда чувствует угрозу и защищая свое потомство. Рык льва может достигать 114 децибел, наводя страх на добычу. Несмотря на опасность, которую представляют львы для людей, конфликты между львами и людьми подвергают популяции львов в Африке повышенному риску, когда люди нападают в ответ. В исследовании 2023 года ученые сообщили, что с 1950 по 2019 год львы напали на 282 человека. Другое исследование, опубликованное в 2005 году, показало, что с 1990 года в Танзании львы убили 563 человека.

Морские крокодилы

Крокодилы – убийцы, которые обычно не ищут людей в качестве добычи, а в основном нападают, чтобы защитить свою территорию. Однако, благодаря своим мощным челюстям и острым как бритва зубам, нападения крокодилов на людей часто бывают смертельными. Каждый год крокодилы убивают около 1000 человек по всему миру.

Морской крокодил (Crocodylus porosus) является крупнейшей в мире рептилией и самой опасной для человека. Он имеет самую свирепую силу укуса среди всех живых животных – 3700 фунтов (16 460 ньютонов) – вдвое сильнее, чем большая белая акула. Как следствие, выжить после нападения морского крокодила очень редко удается.

Жуки-убийцы

Укус клопа-убийцы, который принадлежит к семейству Reduviidae, очень болезненный. Он также опасен для здоровья, поскольку некоторые виды переносят тропического паразита Trypanosoma cruzi, которого клопы испражняют на кожу после укуса жертвы. Болезнь Шагаса – это воспалительное заболевание, которое при отсутствии лечения может вызвать осложнения со стороны сердца и пищеварительной системы, что может привести к смерти. По оценкам, ежегодно от болезни Шагаса умирает 10 000 человек по всему миру. Зараженные клопы-убийцы встречаются преимущественно в Центральной и Южной Америке и Мексике, хотя случаи были зафиксированы и в Северной Америке.

Слоны

Огромные размеры и сила этих крупных наземных млекопитающих могут сделать как африканского слона (Loxodonta Africana), так и азиатского слона (Elephas maximus) опасными для жизни человека. В Индии от нападений слонов ежегодно погибает около 400 человек. По данным национальных парков Южной Африки, хотя слоны в основном мирные животные, они бросаются в атаку, когда им угрожает опасность, или чтобы защитить свое потомство.

Мухи цеце

Это маленькое кровососущее насекомое размером с комнатную муху, но его укус намного смертельнее. Некоторые из 34 видов и подвидов мухи цеце переносят паразитарное заболевание, известное как африканский трипаносомоз. Симптомы этой болезни, которую называют "сонной болезнью", включают отек мозга, головную боль, рвоту и бессонницу. Около 50 000 человек умирают от этой болезни каждый год в Африке к югу от Сахары.

Аскариды

Еще одним паразитом, который распространяет болезни и может вызвать смерть человека, является аскарида Ascaris lumbricoides. Аскаридоз, распространенный в развивающихся странах, является одной из самых распространенных паразитарных инфекций в мире: по данным исследования 2014 года, от этой болезни ежегодно умирает 60 000 человек.

Индийский красный скорпион

Укус любого вида скорпиона причинит боль, но индийский красный скорпион (Hottentotta tamulus) является самым опасным скорпионом в мире. Его жало наполнено сильнодействующим нейротоксином, который может вызвать отек, боль и, в конце концов, сердечную недостаточность, что приводит к смерти в течение 72 часов без оказания медицинской помощи, как утверждают ученые. Индийский красный скорпион, обитающий в Индии, Шри-Ланке и Непале, в основном старается избегать встречи с человеком, но если почувствует угрозу, то ужалит.

Акула-бык

С коротким тупым рылом и пастью, наполненной 350 острыми как бритва зубами, Carcharhinus leucas является одним из самых опасных видов акул, встречающихся в мире. Известно, что она агрессивна по отношению к людям и может напасть без всяких на то оснований. Она представляет особый риск для жизни человека, поскольку обитает у тропических берегов в густонаселенных районах Австралии, восточного побережья США и Мексиканского залива Акула-бык – единственный вид акул, который может длительное время выживать в пресной воде, поскольку ее почки и железы уникально приспособлены к удержанию соли.

Красноспинные пауки

Рыжий паук, также известный как австралийская черная вдова, является очень ядовитым видом пауков, укус которого может быть смертельным для человека или других животных. Как и ядовитые змеи, он несет нейротоксический яд, который поражает нервную систему и вызывает сильную боль и серьезные заболевания, если жертву не лечить антиядом. Они широко распространены по всей Австралии. По данным Австралийского музея, около 250 человек в год обращаются к врачам по поводу укусов рыжих пауков.

Также в список опасных животных попали: африканские хохлатые крысы, медуза-коробка, конусные улитки, золотые ядовитые лягушки, капский буйвол, рыбы-фугу, бразильские странствующие пауки, синекольчатые осьминоги, пресноводные улитки, летучие мыши-вампиры обычные, большие белые акулы, медведи гризли, кабаны, серые волки, каменные рыбы, морская змея Дюбуа, сиднейские воронковые пауки.

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