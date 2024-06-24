Такие объекты появлялись уже ранее в разных уголках мира.

Члены волонтерского поисково-спасательного отряда заметили зеркальный объект вблизи горы Gass Peak в Национальном заповеднике дикой природы в пустыне, которая находится в Лас-Вегасе, штат Невада. Таинственный "монолит" озадачил местных полицейских, ведь они не имеют представления откуда он мог взяться, пишет Sky News.

Полиция Лас-Вегаса также поделилась фотографиями находки в соцсети X.

"Мы видим много странных вещей, когда люди отправляются в поход, например, не готовы к погоде, не берут с собой достаточно воды... но зацените это! На выходных (LV Search and Rescue) заметили этот таинственный монолит возле Gass Peak к северу от долины", - написали в сообщении. Видео дня

Такое наблюдение является одним из серии случаев появления таинственных блестящих колонн по всему миру, начиная с 2020 года. В ноябре того же года металлический "монолит" высотой около 12 футов, который похож на тот, что видели в Лас-Вегасе, обнаружили глубоко в пустыне в штате Юта. "Монолит" находился настолько далеко, что чиновники не сразу раскрыли его расположение, ведь опасались, что люди заблудятся, пытаясь найти такой объект.

Археологические находки в мире - что известно

Как писал УНИАН, израильские археологи нашли сокровища, которым более тысячи лет. Они дают неоценимые исторические знания о жизни евреев в древнеримскую эпоху страны. В частности археологам удалось найти остатки "разрушенного еврейского общественного здания", которое когда-то стояло в Сирии или римской Палестине.

Также сообщалось, что ученые нашли старейший в мире затонувший корабль. Скорее всего, это было торговое судно, которое затонуло между 1400-1300 г. до н. э. на глубине 1600 м.

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