По данным Смитсоновского института, сегодня бриллиантовый кулон окружен 16 белыми бриллиантами и прикреплен к цепочке, украшенной 45 белыми бриллиантами.

Долго считалось, что алмаз, из которого изготовили бриллиант Хоупа весом 45,52 карата, был добыт на руднике Коллур в Гунтуре, Индия. Однако новые данные показали, что он, наряду с другими алмазами Голконды, мог быть добыт из кимберлитового поля Ваджракарур в Андхра-Прадеше, расположенном примерно в 300 километрах от места их добычи, пишет Live Science.

По данным Chicago Diamond Buyer, бриллиант стоит более 250 миллионов долларов.

Сам камень неоднократно переходил из рук в руки с момента его открытия в 17 веке. Предположительно, в неограненном виде он был куплен Жаном-Батистом Тавернье, французским торговцем драгоценными камнями. На протяжении многих лет это изделие также принадлежало и модифицировалось членами королевской семьи, в том числе Людовиком XIV (Людовиком Великим), и ювелирами, в том числе Гарри Уинстоном из Нью-Йорка, который позже подарил его Смитсоновскому институту в Вашингтоне, округ Колумбия, в 1958 году. по данным Смитсоновского института.

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Говорят, что алмаз проклят и что Тавернье на самом деле никогда не покупал камень, а скорее - в качестве примера археологического грабежа - он якобы украл его у индуистской статуи в индийском храме. По данным Музея алмазов Кейптауна в Южной Африке, как только старейшины храма обнаружили пропажу алмаза, они, как говорят, наложили проклятие на того, кто владел этим предметом. За прошедшие годы многие владельцы алмаза предположительно попали под чары проклятия, что привело к неожиданной смерти и несчастьям. Людовик XIV и Мария-Антуанетта были лишь двумя предполагаемыми жертвами проклятия. В 1839 году алмаз был приобретен коллекционером драгоценных камней по имени Генри Филип Хоуп, в честь которого сейчас назван бриллиант.

По данным Смитсоновского института, сегодня бриллиантовый кулон окружен 16 белыми бриллиантами и прикреплен к цепочке, украшенной 45 белыми бриллиантами. Несмотря на свое сходство с другим вымышленным бриллиантом - "Сердцем океана", который носила героиня Кейт Уинслет Роуз ДеВитт Букейтер в фильме 1997 года "Титаник", - "Алмаз Хоуп" никогда не плавал на роковом корабле.

В настоящее время он хранится в Смитсоновском национальном музее естественной истории в Вашингтоне, округ Колумбия.

Новости об алмазах

В 2021 году в Ботсване нашли алмаз весом 1098 каратов. Его считают третьим по величине в мире.

Алмаз нашла добывающая компания Debswana. Он немного легче второго в мире крупнейшего алмаза "Леседи ла Рона" весом 1 109 каратов. Его также нашли в Ботсване.

Самый большой алмаз нашли в 1905 году в Южной Африке - это "Куллиан" или "Звезда Африки" весом 3 106 каратов.

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