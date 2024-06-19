Существует несколько факторов, которые могут влиять на то, почему это происходит.

С наступлением лета "активизировались" комары. Однако некоторые люди, кажется, этого и не заметили, ведь их эти насекомые почти не кусают.

Действительно, некоторые люди имеют больше шансов получить укусы комаров, чем другие. Существует несколько факторов, которые могут влиять на то, почему это происходит, пишет Huffpost.

Так, в одном исследовании, опубликованном в Journal of Medical Entomology, комары садились на людей с І группой крови почти вдвое чаще, чем на людей со ІІ группой. Исследователи отметили, что это связано с выделениями, которые мы производим, и которые указывают комарам на группу крови человека.

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Профессор энтомологии из Университета Флориды Джонатан Ф. Дэй, считает, что необходимо провести больше исследований относительно потенциальной "жажды" комаров к определенным группам крови. Но он согласился с тем, что комары улавливают некоторые сигналы, которые мы подаем, и из-за которых насекомые с большей вероятностью "охотятся" на определенных людей.

"Эти сигналы дают им знать, что они направляются к источнику крови. Возможно, CO2 является самым важным (...) Чем больше вы его выделяете, тем привлекательнее вы для этих членистоногих", – говорит Дэй.

Но что отличает нас от вещей, которые также выделяют углекислый газ, например автомобилей? Комары ищут первичные сигналы в сочетании с тем, что Дэй называет "вторичными сигналами". Например, молочная кислота – вещество, которое заставляет наши мышцы сводить судороги во время физических упражнений – является одним из таких вторичных сигналов. Молочная кислота выделяется через кожу, сигнализируя комарам, что мы являемся мишенью, объясняет Дэй.

Комары также имеют другие особенности, которые помогают им улавливать вторичные сигналы. В частности, превосходное зрение. Если вы одеты в темную одежду, вы будете больше привлекать комаров, потому что будете выделяться на фоне горизонта, в то время как те, кто одет в светлые тона, не так сильно, говорит Джонатан Ф. Дэй.

Кроме того, эти насекомые воспринимают "тактильные сигналы", когда садятся на вас.

"Тепло тела является действительно важным тактильным сигналом. Это связано с генетическими или физиологическими различиями. Это означает, что те, чья температура тела немного выше, имеют больше шансов получить укус", – отмечает Дэй.

Образ жизни и другие факторы здоровья также могут играть определенную роль, говорит Мелисса Пилианг, дерматолог из Кливлендской клиники.

"Если у вас повышенная температура тела, вы много двигаетесь или употребляете алкоголь, вы становитесь более привлекательными для комаров", – замечает она.

Одно исследование показало, что люди, которые употребляли только одну банку пива, больше рисковали привлечь комаров, чем те, кто этого не делал. Конечно, выпивать на улице – популярное занятие летом и осенью.

Как защититься от укусов комаров

То, что вы можете быть более склонны к укусам, не означает, что они должны быть неизбежными.

"Лучше всего избегать пиковых периодов активности комаров. Существует очень, очень мало видов, которые активны в середине дня. Пик активности приходится на восход и закат солнца", – объясняет Джонатан Ф. Дэй.

Конечно, этот совет не поможет вам, если вы, скажем, устраиваете барбекю для друзей поздно вечером. Старайтесь прикрыть как можно больше кожи в таких случаях, особенно в тех местах или в то время, когда комары наиболее вероятно будут присутствовать.

Пригодятся рыбацкие рубашки и длинные брюки, которые хорошо пропускают воздух, но при этом защищают от комаров. Также можете воспользоваться защитным спреем от насекомых.

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